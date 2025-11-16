Social

Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție riscă să rămână fără locuințele de serviciu

Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție riscă să rămână fără locuințele de serviciuChirie. Sursa foto: mastersenaiper/ Pixabay
Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției riscă să rămână fără locuințele de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii simbolice, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției, consultat de G4Media.

Surse guvernamentale au declarat că pensionarii speciali din Justiție, de exemplu, plătesc în prezent maximum 200 de lei lunar pentru aceste locuințe.

Chirii simbolice pentru pensionarii speciali

Potrivit surselor, tarifele nu au mai fost actualizate din 2007, iar Ministerul Justiției nu dispune de suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii activi.

Proiectul de lege a intrat în circuitul de avizare, însă s-a blocat la Ministerul Apărării, unde se află cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu, au mai adăugat sursele.

Ministerul Apărării propune înființarea unui grup de lucru pentru gestionarea locuințelor de serviciu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției trebuie mai întâi aprobat de Guvern, apoi votat de Parlament.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Modificările luate în calcul

Conform proiectului, „contractul de închiriere a locuințelor de serviciu încetează la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului.”

Modificările vizează personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, polițiștii de penitenciare, precum și judecătorii și procurorii ale căror raporturi de muncă sau serviciu încetează, inclusiv prin pensionare.

Contractele existente vor înceta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii, iar titularii sunt obligați să elibereze locuințele în același interval.

Avantaje pentru pensionarii speciali

Situația locuințelor de serviciu este următoarea:

Sistemul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor:

Ministerul Justiției și instanțele judecătorești: 211 locuințe

  • 53 ocupate de pensionari sau soții/soții acestora
  • 8 neatribuite

Ministerul Public: 23 locuințe

  • 7 ocupate de procurori pensionari
  • 8 neatribuite

Administrația Națională a Penitenciarelor: 178 locuințe

  • 88 ocupate de pensionari sau soții/soții acestora

Sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională:

Ministerul Apărării Naționale: 662 locuințe

  • 45 ocupate de pensionari sau soții/soții acestora

Ministerul Afacerilor Interne: 380 locuințe

  • 6 ocupate de polițiști pensionari
  • 70 neatribuite

Potrivit Legii nr. 114/1996, republicată, locuința de serviciu este destinată funcționarilor publici sau angajaților unor instituții, acordată conform contractului de muncă. Beneficiarii plătesc o chirie modică și utilitățile, în timp ce cheltuielile pentru întreținere și reparații sunt suportate de stat.

Ce spune legea despre locuințele de serviciu

Locuințele de serviciu au o destinație clară: să sprijine personalul activ al instituțiilor publice sau al agenților economici care le administrează, asigurându-le un fond locativ temporar atunci când nu dețin o altă locuință.

Contractul de închiriere este legat direct de raportul de muncă sau serviciu, astfel că, după încetarea acestuia, indiferent de motiv, inclusiv prin pensionare, nu se justifică menținerea contractului. Locuințele urmează să fie redistribuite altor angajați care au nevoie de acestea.

Persoanele vizate nu sunt considerate vulnerabile, fiind pensionari militari sau beneficiari de pensii speciale, având venituri suficiente pentru a-și asigura locuințe decente.

Proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției apare în contextul dezbaterilor guvernamentale privind reformarea pensiilor speciale din magistratură.

