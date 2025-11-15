Ludovic Orban, critici dure la adresa magistraților

Ludovic Orban cere Guvernului să adopte urgent legea pensiilor speciale în forma stabilită la Cotroceni. Consilierul prezidențial critică solicitările magistraților, pe care le consideră „nerezonabile”, și avertizează că termenul-limită poate fi respectat doar prin procedură rapidă.

Ludovic Orban susține că Executivul trebuie să adopte fără întârziere proiectul legii pensiilor speciale, în forma rezultată în urma medierii organizate la Cotroceni. Consilierul prezidențial a declarat că discuțiile ulterioare dintre Guvern și reprezentanții magistraților nu au avut scopul de a schimba acordul, ci de a evita un posibil conflict juridic la Curtea Constituțională.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală, la medierea făcută de președinte la Cotroceni. Ei s-au înțeles,” a spus Ludovic Orban, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, dialogul suplimentar cu Înalta Curte de Casație și Justiție a vizat strict prevenirea unui eventual demers la CCR. „A existat încercarea de a dialoga cu magistrații, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în speranța că nu vor ataca la Curtea Constituțională. Acesta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis aceste discuții”.

Consilierul prezidențial consideră solicitările formulate de unii magistrați ca fiind disproporționate. „Poziția exprimată de reprezentanții magistraților este o poziție complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată,” susține Orban.

Acesta a insistat asupra faptului că oferta convenită la Cotroceni este una dintre cele mai favorabile din Uniunea Europeană pentru sistemul judiciar. „Oferta negociată la Cotroceni – 15 ani perioadă de tranziție, vârstă standard de pensionare și pensie de 75% din salariul net – reprezintă cele mai bune condiții din Uniunea Europeană pentru magistrați”.

În privința cererii unor magistrați ca pensia să fie stabilită la 65% din salariul brut, Orban a respins categoric această variantă. „E jenant, sincer vă spun. Magistrații sunt cei care trebuie să facă dreptate. Nu există absolut niciun fel de argument logic sau de altă natură care să justifice o asemenea pretenție,” a afirmat consilierul prezidențial.

El a adăugat că varianta discutată la Cotroceni este similară celei adoptate legislativ în 1998, ceea ce, în opinia sa, întărește caracterul echilibrat al formulei.

Orban spune că Executivul trebuie să acționeze rapid pentru a respecta termenul impus pentru adoptarea legii. În opinia sa, angajarea răspunderii ar fi cea mai eficientă procedură.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege, să aleagă cea mai rapidă cale de adoptare, probabil la angajarea răspunderii. Este singura șansă ca, în cazul în care Înalta Curte de Casație și Justiție nu atacă la Curtea Constituțională, să se poată respecta termenul de 28 noiembrie,” a conchis consilierul prezidențial.