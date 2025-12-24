Plățile pensiilor din ianuarie, încurcate de minivacanța de sărbători. Când vor fi livrați banii

Pensionarii își vor primi pensiile din ianuarie 2026 mai târziu, din cauza zilelor libere legale de la începutul anului. Plata pensiilor va înregistra întârzieri atât pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, cât și pentru o parte dintre pensionarii cu virament bancar.

Pentru majoritatea pensionarilor, plata pensiilor începe, de regulă, în prima zi a fiecărei luni. În ianuarie 2026, acest calendar va fi afectat de zilele de 1 și 2 ianuarie, care sunt nelucrătoare, iar instituțiile publice, inclusiv Poșta Română, nu vor avea activitate.

Zilele de 3 și 4 ianuarie cad în weekend, ceea ce amână distribuirea pensiilor la domiciliu. Pensionarii sunt sfătuiți să țină cont de aceste schimbări la planificarea bugetului pentru începutul anului.

Livrarea pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 5 ianuarie 2026, însă zilele libere legale de 6 și 7 ianuarie, cu ocazia Bobotezei și a Sfântului Ioan, vor provoca o nouă pauză în distribuție. Livrarea pensiilor va fi reluată abia din 8 ianuarie, iar o parte dintre pensionari ar putea primi banii mai târziu decât în mod obișnuit.

Pentru pensionarii care încasează pensia pe card bancar, plățile se vor realiza conform calendarului oficial. Pensia va fi virată în conturi luni, 12 ianuarie 2026, sau cel târziu marți, 13 ianuarie. Pensionarii care primesc prima pensie în 2026 vor încasa banii în perioada 13–17 ianuarie, fără modificări anunțate până în prezent.

Indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută de lege pentru începutul anului 2026, nu va fi aplicată. Creșterea ar fi trebuit să se realizeze automat, prin majorarea valorii punctului de referință în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut.

Guvernul a decis amânarea acestui mecanism ca parte a planului de reducere a deficitului bugetar. Ministrul Muncii a anunțat că punctul de pensie rămâne la valoarea de 81 de lei, în ciuda calculelor care indicau o creștere până la aproximativ 107 lei.