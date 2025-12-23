Social

Avertisment pentru pensionari: riscă să piardă beneficii dacă nu fac un demers rapid

Avertisment pentru pensionari: riscă să piardă beneficii dacă nu fac un demers rapid
Anul 2025 a adus mai multe modificări în drepturile pensionarilor din România, iar autoritățile atrag atenția asupra unor demersuri administrative care trebuie făcute înainte de sfârșitul anului.

Pensionarii care nu au primit anumite beneficii trebuie să se adreseze urgent Casei de Pensii și să depună documentele necesare, pentru a nu pierde aceste drepturi.

Situația pensiilor în 2025

La începutul anului, pensionarii au fost afectați de modificarea legislației privind indexarea pensiilor. La 1 ianuarie 2025, nu s-a mai aplicat indexarea pensiilor cu 12%, ceea ce a însemnat „o pierdere medie de aproximativ 290 de lei pentru fiecare pensionar”.

În plus, începând din luna august, pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au fost obligați să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina

Cu toate acestea, sfârșitul anului a adus câteva vești favorabile pentru o parte dintre pensionari. Cei care au pensii sub 2.574 de lei au primit un bonus de 400 de lei.

Tot în această perioadă se acordă și cupoanele CFR, care le permit pensionarilor să beneficieze, în 2026, de „șase călătorii cu trenul la jumătate de preț”.

Cupoanele CFR și procedura de obținere

Conform legii, pensionarii din sistemul public și din alte sisteme de asigurări sociale au dreptul la „șase călătorii simple cu reducere de 50% la trenurile regio sau interregio, clasa a II-a”.

Cu toate acestea, există situații în care aceste cupoane nu au ajuns la toți beneficiarii, deoarece distribuirea se face exclusiv în luna decembrie, odată cu pensia.

Pensionarii care nu au primit cupoanele mai au timp doar până la finalul anului pentru a depune o sesizare la casa județeană de pensii.

Pensii

Este necesar ca această sesizare să includă și „o copie a deciziei de pensionare” și să fie solicitat un număr de înregistrare pentru sesizare. Autoritățile avertizează că „dacă nu fac acest demers până la sfârșitul anului, dreptul se pierde”.

Casele de pensii centralizează sesizările și, în luna ianuarie, transmit cupoanele CFR restante pensionarilor care au reclamat lipsa acestora.

De asemenea, de aceste taloane pot beneficia și soțul sau soția pensionarului, chiar dacă aceștia călătoresc separat. În cazul pierderii cupoanelor, „nu se eliberează altele, iar călătoriile nefolosite nu se pot transforma în bani”.

Recomandări pentru pensionari

Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice dacă au primit toate beneficiile aferente anului 2025 și să depună sesizările necesare până la sfârșitul lunii decembrie.

Documentarea completă și respectarea termenelor sunt esențiale pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de lege, inclusiv de bonusurile și cupoanele CFR.

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

