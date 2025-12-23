Avertisment pentru pensionari: riscă să piardă beneficii dacă nu fac un demers rapid

Anul 2025 a adus mai multe modificări în drepturile pensionarilor din România, iar autoritățile atrag atenția asupra unor demersuri administrative care trebuie făcute înainte de sfârșitul anului.

Pensionarii care nu au primit anumite beneficii trebuie să se adreseze urgent Casei de Pensii și să depună documentele necesare, pentru a nu pierde aceste drepturi.

La începutul anului, pensionarii au fost afectați de modificarea legislației privind indexarea pensiilor. La 1 ianuarie 2025, nu s-a mai aplicat indexarea pensiilor cu 12%, ceea ce a însemnat „o pierdere medie de aproximativ 290 de lei pentru fiecare pensionar”.

În plus, începând din luna august, pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au fost obligați să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Cu toate acestea, sfârșitul anului a adus câteva vești favorabile pentru o parte dintre pensionari. Cei care au pensii sub 2.574 de lei au primit un bonus de 400 de lei.

Tot în această perioadă se acordă și cupoanele CFR, care le permit pensionarilor să beneficieze, în 2026, de „șase călătorii cu trenul la jumătate de preț”.

Conform legii, pensionarii din sistemul public și din alte sisteme de asigurări sociale au dreptul la „șase călătorii simple cu reducere de 50% la trenurile regio sau interregio, clasa a II-a”.

Cu toate acestea, există situații în care aceste cupoane nu au ajuns la toți beneficiarii, deoarece distribuirea se face exclusiv în luna decembrie, odată cu pensia.

Pensionarii care nu au primit cupoanele mai au timp doar până la finalul anului pentru a depune o sesizare la casa județeană de pensii.

Este necesar ca această sesizare să includă și „o copie a deciziei de pensionare” și să fie solicitat un număr de înregistrare pentru sesizare. Autoritățile avertizează că „dacă nu fac acest demers până la sfârșitul anului, dreptul se pierde”.

Casele de pensii centralizează sesizările și, în luna ianuarie, transmit cupoanele CFR restante pensionarilor care au reclamat lipsa acestora.

De asemenea, de aceste taloane pot beneficia și soțul sau soția pensionarului, chiar dacă aceștia călătoresc separat. În cazul pierderii cupoanelor, „nu se eliberează altele, iar călătoriile nefolosite nu se pot transforma în bani”.

Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice dacă au primit toate beneficiile aferente anului 2025 și să depună sesizările necesare până la sfârșitul lunii decembrie.

Documentarea completă și respectarea termenelor sunt esențiale pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de lege, inclusiv de bonusurile și cupoanele CFR.