Sprijin financiar pentru pensionari. Cine ar intra în schema de ajutor

Guvernul Bolojan ia în calcul acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici în anul 2026. Măsura este analizată în contextul înghețării pensiilor și al scumpirilor care apasă tot mai puternic asupra bugetelor celor vârstnici.

Potrivit Ministerului Muncii, ajutorul financiar ar urma să fie acordat vârstinicilor cu pensii sub pragul de 2.574 de lei. Este vorba despre milioane de persoane afectate direct de creșterea prețurilor la alimente, utilități și medicamente.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că există discuții în interiorul Guvernului privind un astfel de sprijin. Oficialul a admis că înghețarea punctului de pensie creează dificultăți majore pentru pensionarii cu venituri mici.

Florin Manole a reamintit că în acest an pensionarii cu venituri reduse au primit un sprijin de 800 de lei, acordat în două tranșe.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie. Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

Pe lângă sprijinul financiar pentru pensionari, anul 2026 ar putea aduce și o schimbare importantă în sistemul de pensii. Concediul pentru creșterea copilului ar putea fi recunoscut integral ca stagiu contributiv, indiferent de perioada în care a fost acordat.

O inițiativă legislativă aflată în Parlament propune modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Scopul este eliminarea unei diferențieri considerate injuste între părinți, în funcție de anul în care au beneficiat de concediu.

În prezent, concediul pentru creșterea copilului este tratat diferit înainte și după 1 ianuarie 2006. Pentru perioada aprilie 2001 – ianuarie 2006, această etapă nu este recunoscută ca vechime în muncă, ceea ce duce la pensii mai mici pentru părinții afectați.

Inițiatorul proiectului susține că această diferențiere a fost impusă prin lege, fără posibilitatea ca persoanele vizate să contribuie la sistemul de pensii. Consecințele se resimt abia la momentul pensionării.

„Astăzi, legea recunoaște acest drept doar pentru părinții aflați în concediu după 1 ianuarie 2006, în timp ce mamele care au beneficiat de același drept anterior sunt excluse în mod arbitrar. Această clasificare a avut loc fără voința persoanelor afectate și a fost impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contribui”, se arată în documentul depus la Parlament.

Proiectul de lege prevede modificarea articolului 47 din Legea Pensiilor. Perioadele de concediu pentru creșterea copilului ar urma să fie considerate stagiu contributiv, nu doar stagiu asimilat.

Casa Națională de Pensii Publice ar fi obligată să recalculeze automat pensiile persoanelor afectate. Procedura s-ar face din oficiu, fără cereri din partea beneficiarilor. Recalcularea ar trebui finalizată în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Inițiativa aparține unui singur deputat. Până în prezent, proiectul nu a primit susținere parlamentară și are un aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. Dezbaterile continuă în Parlament.