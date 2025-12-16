Pensiile care ar putea fi recalculate automat. Cine va fi avantajat de noile reguli

Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pentru ca perioadele de concediu pentru creșterea copilului să fie recunoscute ca stagiu contributiv. Măsura ar corecta astfel inechitățile care afectează mii de persoane care și-au suspendat activitatea profesională pentru a avea grijă de copii.

În forma actuală, legea recunoaște concediul pentru creșterea copilului ca stagiu contributiv doar pentru persoanele aflate în concediu după 1 ianuarie 2006. Persoanele care au beneficiat de acest concediu între aprilie 2001 și ianuarie 2006 au fost considerate în stagiu asimilat, necontributiv, ceea ce înseamnă că acele perioade nu erau incluse la calculul pensiei și nu le aduceau puncte de stabilitate. Proiectul de lege propune ca aceste perioade să fie considerate stagiu contributiv, cu toate efectele juridice, astfel încât toți părinții care au stat acasă pentru creșterea copiilor să fie tratați în mod egal.

Potrivit proiectului, Casa Națională de Pensii Publice va recalcula din oficiu pensiile tuturor beneficiarilor care au avut concediu pentru creșterea copilului, fără ca aceștia să depună cerere sau să plătească contribuții suplimentare: „Recalcularea trebuie finalizată în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, iar drepturile de pensie recalculat se vor acorda retroactiv, începând cu luna următoare publicării legii în Monitorul Oficial”.

Această modificare corectează o discriminare istorică, se arată în nota de fundmntare a proiectului: „Mamele care și-au întrerupt cariera între aprilie 2001 și ianuarie 2006 nu au beneficiat de aceeași recunoaștere ca cele aflate în concediu după 2006. Această situație contravine principiului egalității în fața legii și standardelor constituționale și internaționale privind protecția familiei și maternității”.

Inițiativa legislativă, susțin inițiatorii proiectului, „ se bazează pe prevederi constituționale care garantează protecția maternității și egalitatea cetățenilor în fața legii, precum și pe jurisprudența Curții Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului, care recunosc că nevalorificarea concediului de creștere a copilului constituie o formă de discriminare indirectă de gen”.

Social, se mai arată în nota de fundamentare, modificarea va elimina o formă veche de discriminare asupra mamelor și va valoriza efortul de îngrijire: „Jurisdicțional, se vor evita litigii repetitive și sesizări către CNCD sau instanțele europene. Bugetar, impactul este limitat, deoarece majoritatea persoanelor afectate au avut deja contribuții înregistrate în sistemul public de pensii”.

Pentru o mama care a stat acasă între 2003 și 2005 (perioadă necontributivă în legea actuală), cu un salariu mediu de 4.000 lei înainte de concediu, va vedea aceste luni recunoscute ca stagiu contributiv, ceea ce va adăuga puncte la calculul pensiei și va crește cuantumul final al acesteia.

O mamă care a fost în concediu după 2006, va avea calculul pensiei ajustat conform noii legi, astfel încât perioadele de concediu să fie incluse integral la stagiul complet de cotizare contributiv, fără vreo condiție suplimentară.

O mamă care a avut salariu variabil și a fost în concediu între 2002 și 2004, va beneficia de recalcularea automată a pensiei: Casa Națională de Pensii va include aceste luni în stagiul de cotizare, ceea ce poate însemna creșteri de câteva sute de lei lunar, retroactiv.

Pentru un tată care a stat acasă în aceeași perioadă, recalcularea funcționează identic, demonstrând că legea recunoaște efortul parental, indiferent de gen.