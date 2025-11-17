Economie

Salariul mediu a crescut cu câțiva lei, prețurile au explodat. Ce urmează pentru 2026

Salariul mediu a crescut cu câțiva lei, prețurile au explodat. Ce urmează pentru 2026 Sursa foto: dreamstime.com
Salariul mediu net a crescut cu doar 56 de lei în luna septembrie 2025, în timp ce prețurile au explodat, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).   Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat că inflația va rămâne ridicată, influențată de costurile la energie, taxe și anticipațiile inflaționiste, în timp ce consumul și investițiile stagnează.

În luna octombrie 2025,rata anuală a inflației a fost de 9,8%, ușor sub nivelul din septembrie (9,9%). Comparativ cu octombrie 2024, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la:

-Energie electrică: +72,3%;

-Fructe proaspete: +22,7%;

-Cafea și cacao: +20,8%;

Alimentele se scumpesc constant

Pâine

Pâine. Sursa foto: Pixabay

Categoria mărfurilor alimentare a înregistrat o creștere anuală de 7,57%, cu cele mai semnificative majorări la:

Fructe proaspete: +22,74%;

-Cafea: +19,25%;

-Lapte de vacă: +11,46%;

-Carne de bovine: +10,39%;

-Pâine: +9,50%.

În același timp, unele produse au înregistrat scăderi de preț, precum legumele și conservele de legume (-3,02%) sau cartofii (-9,32%).

Prețurile mărfurilor nealimentare și serviciilor cresc accelerat

Mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 10,96%, cele mai mari creșteri fiind la energie electrică (+72,3%), energie termică (+17,7%), detergenți (+8,9%) și tutun (+6,68%).

Serviciile s-au scumpit cu 10,52% în medie, în special cele legate de locuință și transport: igienă și cosmetică (+18,54%), reparații auto și electronice (+16,6%), apă, canal și salubritate (+13,8%), restaurante, cafenele și cantine (+12,6%). La categoria serviciilor, transportul aerian s-a ieftinit (-11,99%).

Prognoza inflației, revizuită în creștere de BNR

Rata anuală a inflației

Inflație. Sursa foto: pixabay.com

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza inflației, estimând o rată anuală de 9,6% în decembrie 2025 și de 3,7% în decembrie 2026. Guvernatorul Mugur Isărescu a explicat că accelerarea inflației în trimestrul al treilea a fost determinată în principal de eliminarea plafoanelor la energia electrică și de majorarea TVA și a accizelor.

Am avut o combinație de factori care au împins prețurile în sus: liberalizarea tarifelor la electricitate, majorarea TVA și accizelor, precum și o dinamică ridicată a costurilor salariale, în special în industria alimentară și în sectorul serviciilor de piață. În plus, anticipațiile inflaționiste pe termen scurt au continuat să crească, a spus Isărescu.

Impactul modificărilor fiscale asupra prețurilor

Eliminarea plafoanelor la tarifele de electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra inflației. Modificarea cotelor de TVA din august s-a transmis în prețuri în proporție de până la 85% la nivel agregat.

Efectul asupra prețurilor a fost însă diferit între segmente: la legume și fructe, majorarea TVA „nu s-a transmis în prețuri” imediat, în timp ce la combustibili aproximativ jumătate din creșterea TVA s-a regăsit în prețul de la pompă, iar la energia electrică și gazele naturale scumpirile au depășit valoarea strict calculată a TVA. Serviciile și produsele alimentare procesate au înregistrat, de asemenea, majorări mai mari decât creșterea strictă a TVA.

Consumul și investițiile, în scădere

Mugur Isărescu a mai spus că dinamica anuală a salariilor este descendentă, în parte din cauza înghețării veniturilor din sectorul public și a reducerii angajărilor în mediul privat: „Aceasta a dus la scăderea evidentă a consumului populației, începând cu trimestrul al doilea și continuând în toamnă. Singurele segmente pozitive rămân creditele noi de consum și împrumuturile pentru locuințe.  Investițiile au înregistrat o cvasi-stagnare, afectând perspectiva de redresare economică. Formarea brută de capital fix este în declin, iar absorbția fondurilor europene devine esențială pentru sprijinirea investițiilor”.

 

