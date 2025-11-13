Citirea indexului la curent electric. Greșeala banală care poate aduce o factură uriașă

Transmiterea indexului contoarelor de curent electric, gaze sau apă este o obligație aparent simplă, dar de multe ori uitată sau amânată de consumatori. Termenele pentru raportarea consumului sunt stabilite de fiecare furnizor și pot varia, de regulă lunar pentru energie și apă sau bianual pentru gaze. Netrimiterea indexului nu duce automat la sistarea serviciului, însă poate avea consecințe directe asupra facturii, potrivit companiei PPC.

Atunci când un client nu transmite indexul la timp, furnizorul emite, de regulă, o factură estimativă. Aceasta se bazează pe consumul mediu din perioadele anterioare sau pe un algoritm intern de calcul. De exemplu, compania PPC, în lipsa indexului transmis de client, calculeaza factura pe baza consumului mediu lunar, până la primirea indexului real.

„Dacă nu transmiți indexului periodic, furnizorul tău va emite factura pe baza unei estimări a consumului, în funcție de convenția de consum. Când nu transmiți indexul la energie și gaze naturale, furnizorul facturează pe baza estimatului. Actualizarea valorii consumului se va face odată cu citirea indexului de operatorul de distribuție din zona ta. În astfel de situații, riști să plătești o valoare mai mare la regularizare, ceea ce poate duce la un dezechilibru în bugetul familiei”, spun reprezentanții PPC.

Practic, dacă în lunile precedente consumul a fost constant, factura estimativă va fi similară cu cea obișnuită. Dacă, însă, s-au înregistrat variații semnificative de consum – de exemplu, utilizarea suplimentară a aparatelor electrice, a aerului condiționat sau a încălzirii, suma de plată poate fi semnificativ diferită.

Situația este asemănătoare și în cazul altor furnizori mari. La E.ON, ENGIE sau Electrica, lipsa indexului transmis duce la emiterea unei facturi estimate, calculată în baza consumului mediu din convenția de consum sau pe baza istoricului clientului.

Odată ce indexul real este transmis, furnizorul recalculază factura. În cazul în care consumul estimat a fost mai mic decât cel real, diferența se adaugă la următoarea factură. Dacă, dimpotrivă, estimarea a fost mai mare, furnizorul emite o regularizare prin care compensează suma plătită în plus. „Această corecție este perfect legală și face parte din mecanismul normal de facturare, dar poate genera confuzii sau surprize neplăcute pentru cei care nu urmăresc atent consumul propriu”, au mai explicat reprezentanții PPC.

În privința penalităților, transmiterea tardivă a indexului nu atrage sancțiuni directe. Totuși, întârzierea poate influența momentul emiterii facturii finale și, implicit, termenul de plată. Dacă factura este achitată după scadență, furnizorul poate aplica penalități pentru întârziere, chiar dacă motivul a fost lipsa indexului.

Neraportarea indexului nu duce automat la sistarea serviciului. Suspendarea alimentării cu energie electrică, gaze sau apă se aplică doar în cazuri de neplată repetată, nu pentru transmiterea târzie a indexului. Totuși, raportarea regulată a consumului ajută la menținerea unor facturi corecte și la evitarea acumulării unor sume mari de plată la momentul regularizării, mai ales în perioadele cu consum ridicat - iarna, pentru încălzire, sau vara, pentru aer condiționat și irigații.

Transmiterea indexului se poate face prin mai multe metode, în funcție de opțiunile oferite de fiecare furnizor. Cea mai simplă variantă este online – prin platformele web sau aplicațiile mobile, unde clientul introduce indexul direct în contul său. De asemenea, acesta poate fi transmis telefonic, prin call-center, SMS, email sau chiar prin poștă, dacă furnizorul acceptă această metodă. Alegerea unei metode rapide și sigure reduce riscul de erori sau de întârzieri.

Reprezentanții furnizorilor de energi recomandă verificarea perioadelor exacte de transmitere, care sunt trecute pe factură sau disponibile pe site-urile companilor. În cazul PPC, E.ON și ENGIE, fereastra de transmitere a indexului este de obicei între 3 și 5 zile în fiecare lună, iar pentru apă, perioada diferă în funcție de operatorul local.

PPC România permite transmiterea indexului lunar, într-o perioadă fixă, de regulă de 5 zile consecutive. Intervalul exact este menționat pe fiecare factură, la secțiunea „Perioada de autocitire”. Dacă indexul nu este transmis în acel interval, factura emisă va fi una estimativă, calculată pe baza consumului mediu anterior. Transmisiile se pot face prin aplicația MyEnel (PPC MyAccount), pe site-ul oficial, prin SMS sau telefonic la call-center.

2. Energie electrică și gaze- E.ON România

Perioada de transmitere a indexului este de 5 zile calendaristice, precizată pe fiecare factură. Autocitirea se face, de obicei, între 24 și 28 ale lunii pentru energie electrică și între 1 și 5 ale lunii următoare pentru gaze. Transmiterea se poate face prin aplicația MyE.ON sau telefonic la numărul dedicat.

3. Gaze naturale-ENGIE România

Clienții casnici pot transmite indexul o dată la două luni, în intervalul comunicat pe factură. Cei care au optat pentru autocitire lunară pot trimite indexul online, telefonic, prin SMS sau e-mail.