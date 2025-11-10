Românii, nevoiți să plătească mai mult pe curent. Temperaturile scăzute vor amplifica importul de energie

Românii ar putea fi nevoiți în această iarnă să suporte facturi mai mari la energie, pe fondul importurilor crescute. Dispeceratul Energetic Național și Ministerul Energiei, avertizează că necesarul de consum ar putea depăși capacitatea țării de a importa electricitate, potrivit Antena 3 CNN.

Dispeceratul Energetic Naţional avertizează că necesarul de consum ar putea să depăşească potenţialul României de a importa energie electrică, ceea ce ar putea duce din nou la facturi mai mari pentru consumatori.

Ultimele calcule înainte de episoadele de temperaturi extreme indică două scenarii. Atât în varianta moderată, cât şi în cea pesimistă, România va fi nevoită să importe energie electrică, deoarece vârfurile de consum nu pot fi acoperite integral prin producţie internă.

În scenariul cel mai pesimist, România ar putea avea nevoie de aproximativ 4.300 MW în cazuri extreme, depăşind capacitatea maximă de import de 4.200 MW.

Anul trecut, importurile au atins maximum la începutul lunii decembrie, de aproximativ 3.000 MW. Cantitatea care va fi importată în acest an rămâne de văzut, în contextul creşterii facturilor după eliminarea plafonării. Alexandru Nazare a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut discuții cu reprezentanți americani privind investițiile în sectorul energetic din România.

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Doug Burgum, Chris Wright, Michael Rigas și Jarrod Agen pentru a discuta extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație. Acesta a discutat cu americanii și despre dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie.

Întâlnirea a vizat și modalitățile de utilizare eficientă a investițiilor private și a fondurilor europene pentru dezvoltarea sustenabilă. România este prezentată ca un partener de încredere în regiune, promotor al stabilității și securității energetice.