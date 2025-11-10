International

Centralele termice din Ucraina, oprite în urma unui atac masiv al Rusiei

Centralele termice din Ucraina, oprite în urma unui atac masiv al Rusiei
Autoritățile de la Kiev au anunțat vineri seară că atacurile rusești asupra orașelor ucrainene au ucis 11 persoane și au lăsat mari zone fără electricitate, vizând infrastructura energetică, crucială înaintea unei ierni dificile, potrivit zerohedge.com.

Centralele termice din Ucraina au fost oprite în urma atacurilor rusești

Vineri seară, mai multe orașe ucrainene au fost vizate de raiduri aeriene rusești, soldate cu moartea a unsprezece persoane și cu pene extinse de curent în întreaga țară. Moscova a declarat că ținta atacurilor a fost infrastructura energetică din Ucraina.

Sâmbătă dimineață, armata ucraineană a confirmat că Rusia a lansat sute de drone și rachete, din aer, uscat și mare. Ținta principală a fost infrastructura energetică a Ucrainei, vitală pentru o iarnă severă.

Ucraina a detectat 500 de atacuri ucrainene

În noaptea precedentă au fost detectate aproximativ 500 de atacuri aeriene, inclusiv 45 de rachete și peste 450 de drone. Armata ucraineană a reușit să intercepteze doar nouă rachete, dar a doborât 406 UAV-uri, potrivit informațiilor oficiale.

Centenegro, compania de stat a Ucrainei, atacată de drone rusești



Facilitățile de gaze și energie, inclusiv centralele termice, au fost avariate în urma atacurilor, provocând pene extinse de curent în mai multe regiuni din țară. În regiunea Dnipro, un atac asupra unei clădiri rezidențiale a ucis trei persoane și a rănit alte 11, printre victime fiind răniți și copii.

Centralele termice ale companiei Centrenergo au fost oprite

Toate centralele termice operate de compania de stat Centrenergo au fost scoase din funcțiune după ce au fost vizate de „cel mai mare atac rusesc”, potrivit anunțului din 8 noiembrie.

Clădirile avariate au fost deja restaurate după atacurile din 2024, dar au fost lovite din nou de drone rusești care au acționat continuu peste noapte. În urma atacurilor, orașe precum Kiev și Kharkiv au rămas parțial sau complet fără electricitate, iar rețelele de apă și încălzire au fost afectate, echipele de intervenție încercând să restabilească rețeaua afectată de atacurile Rusiei.

