Ucraina lovește cu drone două orașe din Rusia după bombardamente masive asupra rețelelor sale electrice

În noaptea de sâmbătă spre duminică, conflictul dintre Rusia și Ucraina a cunoscut o nouă escaladare, marcată de atacuri reciproce asupra infrastructurii energetice.

După ce Rusia a lansat unul dintre cele mai ample bombardamente asupra rețelelor de energie electrică și termică ucrainene din ultimele luni, Ucraina a răspuns cu o serie de lovituri aeriene și cu drone asupra unor orașe rusești din apropierea graniței.

Loviturile ucrainene au provocat pene de curent și întreruperi ale alimentării cu căldură în două mari orașe ruse, Voronej și Belgorod, într-un moment în care ambele țări se pregătesc pentru o iarnă care se anunță dificilă.

Potrivit informațiilor difuzate de mai multe surse internaționale, atacul Rusiei asupra rețelelor de electricitate ale Ucrainei a fost unul dintre cele mai intense de la începutul anului.

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, valuri succesive de rachete și drone au vizat centrale termice și stații de transformare din mai multe regiuni.

Conform relatărilor de la Euronews, „două centrale termice care asigură alimentarea cu energie în Kiev și Harkov au fost grav avariate, provocând oprirea temporară a sistemelor de producție”.

În mai multe regiuni ale Ucrainei au fost raportate pene de curent extinse, iar companiile energetice de stat au confirmat „o presiune fără precedent asupra infrastructurii”.

În capitală, autoritățile au instituit programe de întrerupere controlată a energiei, pentru a evita colapsul total al sistemului.

Escalation dominance: Large-scale Russian drone & missile strikes this night hit thermal & hydro power plants in Kyiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Kremenchuk & Kaniv & other targets. There are massive power outages in Kyiv (shown in these videos) & other cities & regions of Ukraine. pic.twitter.com/HP2wzBiIg7 — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) October 10, 2025

Guvernul de la Kiev a acuzat Moscova că folosește atacurile asupra rețelelor de energie drept mijloc de presiune psihologică asupra populației. Totuși, în reacțiile oficiale nu s-au făcut declarații cu caracter evaluativ, ci doar apeluri la solidaritate și eficiență în reparații.

În mai puțin de 24 de ore de la atacurile asupra rețelelor sale energetice, Ucraina a lansat o contraofensivă aeriană asupra unor ținte din Federația Rusă.

Două mari orașe din apropierea graniței – Voronej și Belgorod – au fost afectate de pene de curent și de întreruperi ale alimentării cu căldură, potrivit declarațiilor autorităților locale.

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a declarat că „un atac cu dronă a provocat temporar pene de curent și oprirea alimentării cu căldură în unele părți ale orașului”.

Acesta a precizat că „mai multe drone au fost neutralizate prin mijloace electronice, iar incendiul izbucnit la o facilitate energetică locală a fost stins rapid”.

Major cities in NATO-controlled territory of the so-called Ukraine, including Kiev and Kharkio, remain largely without electricity.. pic.twitter.com/CMufLjywMP — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) November 10, 2025

Declarațiile sale au fost publicate de Associated Press și Reuters, care confirmă că atacurile au avut loc în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

În Belgorod, un oraș situat la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina, guvernatorul regional Vyacheslav Gladkov a anunțat că „sistemele de alimentare cu energie și încălzire au suferit avarii serioase” în urma unui atac cu rachetă. Aproximativ 20.000 de gospodării au rămas fără curent electric și căldură pentru mai multe ore.

„Rețeaua de electricitate și de încălzire a fost grav avariată, dar echipele tehnice lucrează pentru restabilirea serviciilor”, a precizat Gladkov.

Potrivit Al Jazeera, atacurile au fost parte dintr-o campanie mai amplă de lovituri reciproce asupra infrastructurii energetice.

Postul de știri menționează că „drona ucraineană care a vizat Voronejul a întrerupt pentru scurt timp alimentarea cu energie și căldură în oraș, în timp ce loviturile din Belgorod au produs daune mai severe”.

În același timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 44 de drone lansate de Ucraina în cursul nopții, fără a preciza dacă toate erau destinate atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Pe canalele de Telegram care monitorizează evoluția frontului, mai multe surse independente au susținut că una dintre țintele lovite la Voronej ar fi fost o centrală termică locală.

Totuși, autoritățile ruse nu au confirmat oficial această informație, menționând doar „pagube minore asupra unei instalații de utilități”.

După intensificarea atacurilor rusești, Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a atras atenția asupra pericolelor pe care aceste lovituri le pot genera pentru siguranța nucleară din regiune.

Ministrul Andrii Sybiha a afirmat pe platforma X (fostul Twitter):

„Rusia a vizat din nou stații de transformare care alimentează centralele nucleare de la Khmelnytskyi și Rivne. Aceste lovituri nu au fost accidentale, ci bine planificate. Rusia pune în pericol în mod deliberat siguranța nucleară în Europa.”

Ukrainian strikes disrupt power and heating in major Russian cities https://t.co/v0t71HyQFu pic.twitter.com/7fwre1rYLF — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Sybiha a cerut o reacție rapidă din partea comunității internaționale și a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA).

Oficialii ucraineni consideră că atacurile repetate asupra infrastructurii care alimentează centralele nucleare reprezintă „un risc direct pentru stabilitatea energetică și pentru securitatea întregii regiuni europene”.

De la începutul războiului, infrastructura energetică a devenit una dintre principalele ținte ale ambelor părți.

Atacurile asupra centralelor, liniilor de înaltă tensiune și stațiilor de transformare urmăresc să slăbească rezistența adversarului și să creeze presiune asupra populației civile.

În timpul iernii 2022–2023, Ucraina s-a confruntat cu o serie de atacuri similare, care au lăsat milioane de oameni fără energie și încălzire.

De atunci, autoritățile ucrainene au lucrat pentru a consolida rețeaua electrică, inclusiv prin instalarea unor generatoare și rețele de rezervă.

Pe de altă parte, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii ruse reprezintă o evoluție recentă a conflictului, marcată de extinderea capacităților sale de atac cu drone cu rază lungă.

Aceste acțiuni, deși limitate ca amploare, au demonstrat vulnerabilitatea unor regiuni ruse apropiate de graniță, precum Belgorod, Kursk și Voronej.

În ambele țări, consecințele pentru civili sunt semnificative. În Ucraina, locuitorii marilor orașe au fost nevoiți să își adapteze consumul de energie, în timp ce autoritățile locale au organizat centre de încălzire temporare.

În Rusia, autoritățile au asigurat că serviciile vor fi restabilite „în cel mai scurt timp posibil”.

Totuși, întreruperile alimentării cu energie și căldură au afectat mii de familii, într-un moment în care temperaturile nocturne scad sub zero grade în regiunile de sud-vest.

Pe plan umanitar, organizațiile internaționale au avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice pot agrava criza civilă, întrucât electricitatea și căldura sunt esențiale pentru spitale, transport și comunicații.

ONU a reiterat apelurile la respectarea convențiilor internaționale privind protejarea infrastructurii civile în timpul conflictelor armate.

Escaladarea atacurilor a stârnit reacții la nivel global. În capitalele occidentale, oficiali europeni au exprimat îngrijorări privind stabilitatea energetică a regiunii.

Ukrainian strikes disrupt power and heating to 2 major cities in Russia https://t.co/vqAeMUaXsJ — CTV News (@CTVNews) November 9, 2025

Uniunea Europeană și Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, dar au evitat să comenteze public asupra atacurilor transfrontaliere asupra teritoriului rus.

În același timp, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a anunțat că „monitorizează îndeaproape situația” în jurul centralelor ucrainene Khmelnytskyi și Rivne.

Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a declarat că „siguranța instalațiilor nucleare trebuie să rămână o prioritate absolută în orice circumstanță”.

Experți citați de Reuters au subliniat că ambele părți încearcă să își testeze limitele strategice înaintea sezonului rece, când consumul energetic crește semnificativ.

„Controlul rețelelor de energie devine un factor esențial nu doar militar, ci și psihologic”, a precizat un analist independent citat de agenția britanică.

La momentul redactării acestei știri, alimentarea cu energie în Voronej fusese restabilită complet, potrivit guvernatorului Gusev.

În Belgorod, reparațiile continuau, iar autoritățile au promis restabilirea completă a rețelei „în decurs de câteva zile”.

În Ucraina, autoritățile energetice au declarat că toate centralele lovite sunt în curs de reparație, iar „sistemul energetic național continuă să funcționeze stabil, în ciuda atacurilor repetate”.

Totuși, oficialii au avertizat că deteriorarea continuă a infrastructurii ar putea duce la întreruperi extinse dacă valul de atacuri persistă.