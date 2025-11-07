Hodorkovski: Rusia și Occidentul intră într-un nou Război Rece

Mihail Hodorkovski, fost magnat petrolier rus și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Vladimir Putin și cu Rusia, indiferent de cum se va încheia războiul din Ucraina.

În opinia sa, tensiunile se vor menține în mod persistent, iar Occidentul trebuie să îşi ajusteze așteptările și strategiile. Aceste declarații au fost făcute în contextul unui eveniment privat desfășurat recent la Bruxelles.

Hodorkovski a precizat că trebuie „să ne aşteptăm la un fel de Război Rece să dureze cel puţin zece ani”

El a explicat că, din perspectiva Kremlinului, singurul factor de descurajare reală împotriva agresiunilor ruse către Europa îl reprezintă convingerea lui Putin că Occidentul are o amenințare militară credibilă.

În perioada Războiului Rece tradițional, Uniunea Sovietică și Occidentul s-au angajat într-o competiție de influență care a evitat un conflict deschis decisiv în Europa şi a rămas sub amenințarea unui război nuclear.

În prezent, oficiali din Europa şi din cadrul NATO susțin că Rusia revine la o politică de uzură („attrition”), utilizând strategii hibride pentru a destabiliza Occidentul și pentru a semăna diviziuni interne.

Hodorkovski subliniază că, în pofida aparenţelor, sancţiunile occidentale cu privire la Rusia au avut un impact limitat şi că atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor ruse nu vor fi suficiente pentru a paraliza „maşina de război” a Kremlinului.

Conform fostului oligarh, sancţiunile occidentale „crează o anumită presiune asupra economiei ruse, dar nimic dramatic”.

El a adăugat că atacurile cu drone asupra infrastructurilor petroliere ruse, deşi simbolic relevante, „nu ating decât două hectare cel mult”, în timp ce o instalaţie tipică în Siberia „se întinde pe circa 1.500 de hectare.

„Dauna este echivalentă cu a călca pe cineva pe picior”

Astfel, Hodorkovski apreciază că aceste acţiuni, deşi generate cu eforturi notabile, nu modifică în esenţă echilibrul de forţe în favoarea Occidentului.

În schimb, el susţine că adevărata descurajare ar depinde de consolidarea capacităţii militare europene – lucru al cărui deficit este văzut de el ca o vulnerabilitate exploatabilă de Rusia.

Hodorkovski consideră că singurul moment realistic în care regimul Putin ar fi putut fi zdruncinat a fost în primele două-trei ani de la invazia la scară largă a Ucrainei. El susţine că „această fereastră” s-a închis.

Totodată, el exprimă un comentariu cu tentă ironică:

„Avem o tradiţie [în Rusia] ca dictatorii noştri să plece undeva între 70 şi 80 de ani.”

În acest context, este de remarcat că Putin a împlinit 73 de ani în octombrie.

Aceasta ridică ideea că, pentru Hodorkovski, schimbarea regimului nu este o chestiune de zile sau luni, ci de ani sau chiar decenii.

El avertizează că trecerea Rusiei la o societate care nu mai acceptă narațiunea imperial-militaristă va dura mult timp.

Recent, autorităţile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că ar conduce o „organizaţie teroristă” şi ar plănui o preluare violentă a puterii, împreună cu paramilitari ucraineni.

În acelaşi dosar au fost incluşi peste 20 de alţi exilaţi ruşi, membri ai Russian Anti‑War Committee.

Hodorkovski a respins acuzaţiile, afirmând că acestea reflectă teama Kremlinului de legitimitatea tot mai mare a forţelor democratice ruse în exil.

Mulţi dintre cei menţionaţi în dosar trăiesc în prezent în afara Rusiei şi au raportat dificultăţi cu băncile europene şi temeri privind extrădarea.

Avertismentul lui Hodorkovski vine într-un moment în care Europa își reformulează rolul în apărare şi relaţia cu Rusia.

Dacă Europa nu îşi creşte rapid capacităţile defensive şi nu îşi consolidează coeziunea aliată, el avertizează că Rusia ar putea exploata slăbiciunile — prin diviziuni interne, presiune politic­ă sau chiar acţiuni militare indirecte.

Mai precis, Hodorkovski subliniază că Rusia nu caută în mod preferenţial să negocieze cu instituţii colective precum European Union sau NATO, ci vrea să trateze separat fiecare stat european pentru a slăbi coeziunea aliată.

Din această perspectivă, confruntarea pe termen lung cu Rusia — cu toate tacticile hibride, economice şi informaţionale — devine o provocare structurală pentru securitatea europeană.

Hodorkovski identifică două scenarii majore:

Scenariul „înghețat”: Războiul din Ucraina se opreşte la linia actuală de front, iar Europa intră într-o fază de competiţie îndelungată, de tip Război Rece, care durează cel puțin un deceniu.

Scenariul de escaladare: Dacă Rusia ar ocupa integral Ucraina, el avertizează că „Europa ar fi din nou în război în doi ani”.

Astfel, pentru Hodorkovski, opţiunea mai realistă este prima. În această ipoteză, orientarea strategică a Europei trebuie să fie pe consolidarea securităţii pe termen lung şi nu pe aşteptarea unei rezolvări rapide.

Analiza lui Hodorkovski, bazată pe experienţa sa personală în Rusia şi pe evoluţiile războiului din Ucraina, transmite un mesaj clar: confruntarea cu Rusia nu este doar un episod care va dispărea în curând, ci o perioadă de tensiune prelungită ce va necesita răspuns susţinut din partea Europei. În acest context, cuvântul-cheie „confruntare pe termen lung” capătă sens.

Europa, în viziunea sa, are de ales: fie se mobilizează strategic — consolidate din punct de vedere militar, diplomatic şi economic — pentru o perioadă extinsă de rivalitate cu Rusia, fie riscă să fie vulnerabilă la acţiuni de influenţă, destabilizare şi agresiune.

În lipsa unei schimbări rapide de regim în Rusia — lucru pe care Hodorkovski îl consideră foarte improbabil pe termen scurt — perspectiva este clară: deceniul următor va fi marcat de o competiţie continuă, în care securitatea, rezilienţa instituţională şi coeziunea alianţelor vestice vor juca roluri decisive.