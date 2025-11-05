Guvernul denunță acordul cu Rusia privind Centrul de Cultură. Activitatea instituției ar putea înceta în 2026

Din cuprinsul articolului Incidentul cu dronele rusești, momentul care a declanșat procesul de denunțare

Republica Moldova. La nouă luni de la anunțul Chișinăului de a închide Centrul Rus de Cultură, în urma scandalului legat de survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind denunțarea acordului, vechi de peste două decenii, care reglementează activitatea instituției. Proiectul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare, iar ulterior va necesita semnătura președintei Maia Sandu pentru a intra în vigoare.

„După ce Rusia a atacat Ucraina la 24 februarie 2022, dar și în contextul tentativelor repetate de destabilizare și al atacurilor informaționale continue ale Moscovei în Republica Moldova, acest acord poate fi utilizat pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă, prezentând un risc pentru securitatea informațională a țării. Centrul cultural rus nu e nicidecum cultural – e o platformă sub acoperirea căreia se desfășoară activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan.

Centrul Rus de Cultură și Știință din Chișinău, cunoscut și ca „Casa Rusă” (Russkiy Dom), funcționează din 2009 sub administrația Ambasadei Federației Ruse, fiind gestionat și finanțat de agenția Rossotrudnicestvo, instituție aflată sub sancțiuni internaționale și calificată de Uniunea Europeană drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă”.

Decizia politică privind închiderea Centrului Cultural Rus a apărut după ce, la mijlocul lunii februarie, mai multe drone militare ruse s-au prăbușit în sudul Republicii Moldova, în urma unui atac asupra orașului ucrainean Reni.

Ministerul de Externe l-a convocat atunci pe ambasadorul rus Oleg Ozerov, prezentând ca probe fragmente ale dronelor găsite pe câmpuri. În cadrul aceleiași întrevederi, Chișinăul a anunțat oficial intenția de a închide Centrul Cultural Rus din Capitală.

Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de cinci ani, cu prelungire automată pentru intervale succesive de câte cinci ani, în lipsa unei notificări scrise de denunțare din partea uneia dintre părți. Potrivit articolului 17 al documentului, fiecare parte are dreptul să denunțe acordul, notificând cealaltă parte cu cel puțin șase luni înainte de expirarea termenului de valabilitate – care urmează să se consume la 4 iulie 2026.

La sfârșitul lunii mai, Comisia parlamentară pentru politică externă din fostul legislativ a aprobat un aviz consultativ care recomanda denunțarea acordului. Documentul urmează acum să ajungă în plenul Parlamentului. După adoptare, Guvernul va trimite notificarea oficială Federației Ruse, conform procedurii prevăzute în acord.

Proiectul de lege urmează să ajungă în plenul Parlamentului, unde deputații vor decide prin vot dacă Republica Moldova denunță oficial acordul cu Federația Rusă. Ulterior, documentul trebuie promulgat de președinta Maia Sandu și doar după aceasta Guvernul va putea transmite notificarea oficială Moscovei, așa cum prevede tratatul. Chiar și în cazul unei denunțări rapide, Centrul Rus de Cultură va continua să funcționeze până în iulie 2026, data la care expiră actuala perioadă contractuală, ceea ce înseamnă că procesul de încetare a activității instituției va fi unul gradual, cu efecte administrative și politice întinse pe aproape doi ani.