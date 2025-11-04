Centrul Rus din Chișinău, tot mai aproape de a fi închis. Proiectul ajunge pe masa Guvernului

Republica Moldova. Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău ar putea fi închis oficial, după ce autoritățile au înaintat proiectul de denunțare a Acordului cultural cu Federația Rusă, documentul care permite funcționarea acestui centru pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului Guvern, programată pentru 5 noiembrie.

Documentul bilateral a fost semnat în octombrie 1998 și a intrat în vigoare în iulie 2001, având drept obiectiv schimburile culturale și dezvoltarea relațiilor bilaterale pe bază de egalitate”. Acordul prevedea instituirea centrelor culturale pe teritoriul ambelor state, însă, după cum constată autoritățile, Moldova nu beneficiază de un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse.

„Având în vedere că Republica Moldova nu beneficiază de un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului”, se precizează în nota de argumentare a proiectului, semnată de ministrul Culturii, Cristian Jardan.

Ministerul Culturii afirmă că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, acest acord poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate de către Federația Rusă.

Proiectul menționează că denunțarea acordului nu va avea consecințe financiare sau juridice asupra structurilor existente și că „nu sunt identificate riscuri care ar putea afecta interesele Republicii Moldova”.

Denunțarea acordului se face prin notificarea scrisă a celeilalte părți cu cel puțin șase luni înainte de expirarea actualei perioade de valabilitate, care se reînnoiește automat o dată la cinci ani.

Potrivit vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, procesul va continua cu un vot în Parlament, semnarea unui decret de către președinta Republicii Moldova și transmiterea notificării oficiale către Federația Rusă.

Intenția Guvernului de a denunța acordul a fost anunțată public în luna februarie, când ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la MAE în contextul unei noi încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone lansate de Federația Rusă din zona de conflict din Ucraina.

Vicepremierul Mihai Popșoi a declarat recent, în cadrul emisiunii „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1, că închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură reprezintă „un gest politic asumat pentru a contracara amenințările la adresa securității naționale”.