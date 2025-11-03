Tot mai aproape de aderarea la UE. Maia Sandu pleacă la Bruxelles

Din cuprinsul articolului Progresele înregistrate de Republica Moldova

Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu va efectua marţi, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. În aceeaşi zi, va fi prezentat Raportul de Extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.

Potrivit unui comunicat al instituţiei prezidenţiale de la Chişinău, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.

Potrivit Preşedinţiei, discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Maia Sandu va participa, de asemenea, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent.

Pachetul de extindere pentru anul 2025, care va fi prezentat marţi la Bruxeless, reprezintă o evaluare anuală a progreselor pentru fiecare țară candidată la aderare, printre ele fiind și Republica Moldova.

Compania publică Teleradio-Moldova a anunţat că a consultat documentul înainte ca acesta să fie publicat. În document se arată că Comisia Europeană constată că Republica Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată și și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu UE.

S-a întâmplat în pofida amenințărilor hibride din Rusia și a încercărilor de a destabiliza statul și parcursul său către UE.

Vicepreședintele Parlamentului, președintele Comisiei politică externă, Doina Gherman, susține că marţi va fi o zi importantă pentru R. Moldova. Ea a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că domeniul justiției înregistrează progrese „mai slabe”, dar dă asigurări că autoritățile vor depune eforturi pentru a finaliza cu succes reformarea sistemului.

Mesajul Martei Kos pentru Guvernul de la Chişinău

Pe 1 noiembrie, Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a publicat un mesaj de felicitare pe platforma X pentru Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care în ziua respectivă a depus jurământul.

Marta Kos a felicitat noul Guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu, și a declarat că este gata să colaboreze pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.

„Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a accelera traiectoria reformelor în Republica Moldova și pentru a aduce o Moldovă prosperă, sigură, puternică și democratică în cadrul Uniunii Europene”, a scris Marta Kos.