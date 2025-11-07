Legături periculoase cu Rusia, cercetate de procurori în operațiunea Jupiter 4.

Şapte dintre percheziţiile care se desfăşoară vineri în Operațiunea Jupiter, vor avea loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General.

În cursul zilei de 7 noiembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, sprijiniţi de ofiţeri de poliţie judiciară de la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, efectuează şapte percheziţii domiciliare. Acţiunile au loc la sediul social al societăţii comerciale a Combinatului Siderugic Liberty Galați şi la locuinţele persoanelor implicate.

Investigaţia vizează săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Procurorii continuă activităţile pentru documentarea faptelor şi identificarea persoanelor responsabile. Persoanele cu funcţii de conducere ale societăţii comerciale au acţionat pentru delapidarea acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii.

Procurorii arată că societatea a derulat între 2019 și 2022 mai multe tranzacţii majore cu certificate de emisii de gaze CO2, iar fondurile alocate pentru acestea au fost redirecţionate către entităţi afiliate fără beneficiu economic pentru compania românească. Două persoane din Consiliul de Administraţie au aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către GAZPROM RUSIA, în valoare totală de 137,5 milioane de euro.

Au fost identificate contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanţă şi achiziţii de servicii fictive către entităţi afiliate nerezidente, prin care societatea a transferat fonduri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro. Operaţiunile au vizat acoperirea plăţilor către companii afiliate, fără justificare operaţională, şi includ plăţi de aproape 17 milioane euro pentru servicii fictive de management şi consultanţă.

Procurorii arată că, între 2022 și 2023, societatea X a efectuat transferuri către o companie rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40 milioane de dolari.

Plăţile nu ar fi avut un conţinut economic real, iar documentele justificative, inclusiv contracte de achiziţii de bunuri, nu au reflectat operaţiuni efective. În perioada 2019 – 2023, resurse financiare şi materiale estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au fost derulate prin multiple tranzacţii intra-grup, bazate pe justificări fictive