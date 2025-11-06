Justitie

Operațiunea Jupiter, ziua 4. Au fost puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziție

Operațiunea Jupiter, ziua 4. Au fost puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziție
Operațiunea Jupiter, dedicată destructurării rețelelor de criminalitate economică și financiară, continuă joi pentru a patra zi consecutivă, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziție domiciliară. Prejudiciul estimat în dosarele vizate depășește 220 de milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General.

Operațiunea Jupiter 4 continuă cu percheziții în mai multe județe

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, Operațiunea „Jupiter 4” continuă joi, 6 noiembrie 2025.

În cursul zilei de joi, vor avea loc 57 de acțiuni operative, iar 304 percheziții domiciliare se desfășoară în mai multe județe ale țării, a transmis Parchetul General.

Rețele specializate în infracțiuni economico-financiare, vizate de anchetă

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deținere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu.

Razie a Gărzii Naționale de Mediu în colaborare cu Poliția și Jandarmeria Română

Sursă foto: Facebook

Infracțiuni privind regimul deșeurilor, executarea de activități miniere fără permis sau licență, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ștergere de date informatice, trafic de produse sau substanțe toxice și infracțiuni la regimul jocurilor de noroc. Procurorii precizează că acțiunile urmăresc destructurarea rețelelor specializate responsabile pentru un prejudiciu estimat la 221.850.000 de lei.

Operațiunea vizează oprirea activităților ilegale și protejarea bugetului de stat

Un obiectiv al operațiunii îl reprezintă întreruperea activităților ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat și afectează buna funcționare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziții domiciliare au scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile și a probelor relevante.

Acțiunile urmăresc oprirea activităților infracționale, stoparea fluxurilor financiare ilegale și instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Operațiunea contribuie, de asemenea, la consolidarea unui mediu concurențial echitabil și la asigurarea transparenței în formarea prețurilor.

 

