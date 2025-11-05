Razii majore în localitățile Bălteni și Dragodana, la persoane suspectate de comerţ ilegal și incendierea ilegală a deșeurilor

Sute de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu participă miercuri la descinderi în localităţile Bălteni şi Dragodana, judeţul Dâmboviţa, pentru a verifica persoane suspectate de comerţ ilegal şi incendierea ilegală a deşeurilor, potrivit unui comunicat de presă al Gărzii de Mediu.

Garda Naţională de Mediu a anunţat, miercuri dimineaţă, o acţiune de amploare în localităţile Bălteni şi Dragodana. Operaţiunea se desfăşoară împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, vizând punerea în aplicare a mai multor mandate.

”În această dimineață, Garda Națională de Mediu participă efectiv la punerea în executare a mai multor mandate, împreună cu Poliția Română și Jandarmeria Română! Acțiunea marchează un nou pas important în combaterea infracțiunilor de mediu!” au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.

Potrivit comunicatului emis de Garda de Mediu, acţiunea reprezintă un pas important în combaterea infracţiunilor de mediu. Autorităţile urmăresc verificarea şi sancţionarea persoanelor suspectate de încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului.

Potrivit sursei citate, la acţiune participă 50 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, alături de 158 de cadre ale Jandarmeriei, 219 poliţişti şi 24 de luptători SAS. Operaţiunea se desfăşoară în mai multe puncte din judeţul Dâmboviţa.

Acţiunea vizează gospodării şi puncte de lucru unde existau indicii privind deţinerea şi comerţul ilegal al deşeurilor, precum şi arderea ilegală a acestora. Autorităţile urmăresc identificarea şi pedepsirea persoanelor implicate.

Pentru această acțiune, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu utilizează echipamente achiziţionate prin PNRR, inclusiv drone pentru supraveghere aeriană. Mijloacele tehnologice, precum dronele, sunt folosite pentru a monitoriza eficient și sigur desfăşurarea controalelor.

Garda Naţională de Mediu a transmis că acţiunea este în plină desfăşurare. Autorităţile continuă verificările la gospodării şi punctele de lucru care sunt vizate de razia GNM.