Rețea vizată într-un dosar de credite și mașini de lux obținute cu documente falsificate. Percheziții DIICOT

Polițiștii din București și procurorii DIICOT desfășoară, luni, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar de înșelăciune repetată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de euro, potrivit Poliției Capitalei.

Suspecții sunt acuzați că au preluat mai multe firme cu un istoric bun de creditare, apoi ar fi obținut credite și ar fi cumpărat mașini de lux prin leasing, folosind documente, acte de identitate și situații financiare falsificate.

Luni, 3 noiembrie 2025, procurorii DNA – Structura Centrală și polițiștii bucureșteni de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 15 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune repetată cu consecințe deosebit de grave, potrivit Poliției Capitalei.

Conform anchetatorilor, în cursul anului 2024, în București s-ar fi format o grupare de criminalitate organizată care ar fi acționat atât în Capitală, cât și în județul Iași, pentru a obține câștiguri importante din credite contractate pe baza unor documente falsificate și din achiziționarea de autoturisme prin leasing, folosind acte de identitate și situații financiare false.

Gruparea, formată din 14 suspecți și condusă de un lider urmărit internațional, ar fi înființat sau preluat mai multe firme cu un istoric bun de creditare.

Ulterior, membrii ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor societăți pentru a obține finanțări bancare și a cumpăra mașini de lux prin leasing, folosind documente falsificate, potrivit sursei citate.

Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate este estimat la aproximativ 35 de milioane de lei, echivalentul a 7,1 milioane de euro.

Anchetatorii au emis 17 mandate de aducere, iar audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție.