Călin Georgescu: Nu pot trece linia demnității. Nu mă implic în alegerile din București

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat, duminică seară, că nu se va implica în alegerile din București, întrucât nu are încredere în acest scrutin. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva”, a spus acesta, într-un videoclip postat pe Facebook.

Fostul candidat la Președinție a vorbit, duminică seară, într-un mesaj video publicat pe Facebook, despre „agitaţia acestor aşa-zise alegeri de la Primăria Bucureşti”. Potrivit acestuia, „un guvern ilegitim” nu poate face „alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva”.

„Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui”, a mai adăugat acesta.

El a afirmat că, „într-un mod aproape macabru” pe data de 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor care „au îngropat democraţia şi libertatea în România”, iar acum cetățenii ar fi puși să legitimeze „frauda de atunci”.

„Pentru mine acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu ar fi avut nevoie de alegeri la Bucureşti (…) Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai spus fostul candidat.

El a precizat că niciun partid, fie el nou sau vechi, nu are dreptul să afirme că vorbeşte în numele său.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat alegerile din 24 noiembrie 2024, la care Călin Georgescu s-a clasat pe prima poziţie.

Pe 16 septembrie 2025, fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de transmiterea de informații false. Împreună cu el au fost trimiși în judecată alți 21 de inculpați, printre care se află și Horațiu Potra, alături de fiul său.