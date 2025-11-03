Sute de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Harta zonelor afectate

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunţat, luni, că în următoarele zile vor fi efectuate lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare în mai multe zone din Capitală. Pe durata lucrărilor, locuitorii din zonele vizate nu vor avea apă caldă și căldură.

O intervenţie va avea loc pe Şoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 3, unde conductă Dn 900 mm, pusă în funcţiune în 1987, va fi reparată. Din cauza lucrărilor, furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire va fi sistată la cinci puncte termice, care alimentează 71 de blocuri, în perioada 3 noiembrie, ora 09:00, până pe 7 noiembrie, ora 23:00.

În Sectorul 4, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti, se vor executa lucrări la conducta Dn 500 mm care alimentează punctul termic „1+2 Tineretului”. Întreruperea serviciului va afecta şase puncte termice, 129 de blocuri şi doi agenţi economici, între 3 şi 7 noiembrie. Conducta are o vechime de 33 de ani, fiind pusă în funcţiune în 1992.

În Sectorul 5, pe Strada Ana Davila, reţeaua Dn 500 mm va fi reparată, afectând temporar trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar. Conducta a fost pusă în funcţiune în 1984, iar lucrările se desfăşoară tot între 3 şi 7 noiembrie.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6, lucrările la conducta Dn 200 mm, racordul punctului termic „5+5A Placare”, nu vor afecta clienţii, iar intervenţia este programată între 5 şi 6 noiembrie. Conducta are o vechime de 51 de ani, fiind pusă în funcţiune în 1974.

Dispeceratele Companiei şi echipele de intervenţie sunt active pe teren pentru finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor, anunță Termoenergetica. Termenele estimate pentru reluarea furnizării agentului termic pot suferi modificări, în funcţie de starea reală a conductelor şi complexitatea lucrărilor.

„Clienţii pot obţine informaţii suplimentare prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, la linia gratuită 0800.820.002 sau prin aplicaţia Termoalert.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere!”, anunță compania.