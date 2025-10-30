Primăriile vor putea finanța reparații la adăposturile civile din blocurile de locuințe

Social

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Adăposturile civile care se află la anumite parterele de blocuri de locuințe vor putea fi reparate mai ușor. Cel puțin asta își dorește legislativul care a inițiat un proiect legat de acest aspect.

Adăposturile civile, preocuparea legislativului

După retragerea trupelor SUA din România, legislativul pare să fie preocupat de adăposturile civile ale blocurilor. Mai exact este vorba despre un proiect înregistrat recent la Senat care modifică legea 481/2004privind protecția civilă.

Practic această inițiativă propune ca autoritățile din administrația locală să poate aloca fonduri pentru reparația și întreținerea adăposturilor civile. De asemenea se pot realiza inclusiv lucrări de reparații de către primării la aceste locații, în baza unui protocol care va fi încheiat cu asociația de proprietari.

Majoritatea spațiilor de acest gen sunt în paragină

În acest moment, potrivit legii, această responsabilitate revine asociațiilor de proprietari sau celor care dețin cu orice titlu aceste adăposturi. Cu toate acestea, administrațiile nu dispun nici de resurse financiare sau de resurse tehnice pentru a face reparații. Sau pentru a întreține în mod constant ventilația, rețelele electrice, sistemele de filtrare etc.

Bloc. Sursa foto: Freepik

Drept urmare, multe dintre aceste adăposturi arată jalnic și nu ar putea să fie folosite în cazul în care ar fi nevoie. Practic nu își pot îndeplini rolul pentru care au fost concepute. Acesta ar fi motivul pentru care parlamentarii doresc să modifice legea mai sus-menționată.

Creșterea gradului de siguranță publică, o necesitate

În acest fel s-ar institui un cadru legal prin care primăriile sau alte entități din administrația locală să poată întreține aceste spații. De altfel, acest lucru ar urma să fie făcut în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Prin această măsură, legislativul urmărește inclusiv posibilitatea atragerii de fonduri europene sau guvernamentale pentru reparații.

Pe de altă parte, în expunerea de motive se arată că este necesar creșterea gradului de siguranță publică prin extinderea numărului de adăposturi funcționale. Proiectul trebuie să treacă de cele două camere și apoi să fie promulgat de președinte pentru a-și face efectele.

16:28 - Primăriile vor putea finanța reparații la adăposturile civile din blocurile de locuințe
