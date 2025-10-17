Economie

ANAF trimite notificări instituțiilor publice pentru datoriile restante. Se acceptă și plata în rate

Comentează știrea
ANAF trimite notificări instituțiilor publice pentru datoriile restante. Se acceptă și plata în rateSursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că toate instituţiile şi autorităţile publice care înregistrează datorii fiscale restante la data de 31 august 2025 trebuie să le achite.

La acea dată, suma totală a datoriilor neplătite de aceste entităţi se ridica la 582.901.355 de lei, potrivit datelor oficiale.

Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are misiunea de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor – inclusiv a instituţiilor publice – la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale datorate.

Notificări oficiale către primării, spitale și alte autorități

Pentru a stimula plata restanţelor, ANAF va trimite, la începutul lunii noiembrie 2025, notificări oficiale tuturor instituţiilor publice care figurează cu datorii.

Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski

„Scopul notificări este: informarea instituţiilor despre obligaţiile restante; îndrumarea acestora către conformarea la plată; prezentarea posibilităţilor de a accesa facilităţi fiscale, în condiţiile legii.

De asemenea, instituţiile şi autorităţile publice pot solicita eşalonarea clasică a plăţii datoriilor, fără a fi nevoie de garanţii, datorită statutului lor juridic”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Bolojan: „Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a comentat public acţiunea ANAF, declarând că este un pas necesar către disciplina fiscală:

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”, a spus Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a subliniat că publicarea datoriilor instituțiilor publice este o premieră și că „toate primăriile, spitalele și alte entități finanțate de stat vor primi notificări”.

„Până acum, multe instituţii publice se considerau scutite de respectarea legii. Nu îşi bugetau intenţionat ultimele luni ale anului, ca să creeze presiune pe Guvern pentru suplimentări de fonduri. Este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi”, a declarat premierul.

Urmează publicarea listei cu datoriile companiilor de stat

Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare va fi publicată şi lista completă a companiilor de stat care au datorii către buget, împreună cu planurile lor de redresare.

„Nu am mai aprobat în Guvern bugetele companiilor care au pierderi, decât dacă au venit cu planuri concrete de recuperare”, a precizat Bolojan.

Un exemplu menţionat de premier este Metrorex, companie subvenţionată anual cu aproape 900 de milioane de lei:

„Peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu e totuna dacă acolo se fac economii de 3-4%, pentru că la asemenea sume vorbim de zeci de milioane de lei. Le-am aprobat bugetul doar condiţionându-l de un plan de reducere a cheltuielilor.” În final, premierul a insistat asupra nevoii de responsabilitate în gestionarea fondurilor publice: „Trebuie să nu ne risipim banii şi orice funcţionează mai bine este un plus pentru toţi cetăţenii ţării noastre.”

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
22:20 - America Latină îngenunchează Spania colonială
22:13 - Fenomen cosmic neașteptat: comportamentul bizar al unei găuri negre uimește cercetătorii
22:04 - Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat
21:56 - Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
21:47 - Medicul Flavia Groșan, internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale