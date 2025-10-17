ANAF trimite notificări instituțiilor publice pentru datoriile restante. Se acceptă și plata în rate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că toate instituţiile şi autorităţile publice care înregistrează datorii fiscale restante la data de 31 august 2025 trebuie să le achite.

La acea dată, suma totală a datoriilor neplătite de aceste entităţi se ridica la 582.901.355 de lei, potrivit datelor oficiale.

Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are misiunea de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor – inclusiv a instituţiilor publice – la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale datorate.

Pentru a stimula plata restanţelor, ANAF va trimite, la începutul lunii noiembrie 2025, notificări oficiale tuturor instituţiilor publice care figurează cu datorii.

„Scopul notificări este: informarea instituţiilor despre obligaţiile restante; îndrumarea acestora către conformarea la plată; prezentarea posibilităţilor de a accesa facilităţi fiscale, în condiţiile legii.

De asemenea, instituţiile şi autorităţile publice pot solicita eşalonarea clasică a plăţii datoriilor, fără a fi nevoie de garanţii, datorită statutului lor juridic”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Premierul Ilie Bolojan a comentat public acţiunea ANAF, declarând că este un pas necesar către disciplina fiscală:

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”, a spus Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a subliniat că publicarea datoriilor instituțiilor publice este o premieră și că „toate primăriile, spitalele și alte entități finanțate de stat vor primi notificări”.

„Până acum, multe instituţii publice se considerau scutite de respectarea legii. Nu îşi bugetau intenţionat ultimele luni ale anului, ca să creeze presiune pe Guvern pentru suplimentări de fonduri. Este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare va fi publicată şi lista completă a companiilor de stat care au datorii către buget, împreună cu planurile lor de redresare.

„Nu am mai aprobat în Guvern bugetele companiilor care au pierderi, decât dacă au venit cu planuri concrete de recuperare”, a precizat Bolojan.

Un exemplu menţionat de premier este Metrorex, companie subvenţionată anual cu aproape 900 de milioane de lei:

„Peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu e totuna dacă acolo se fac economii de 3-4%, pentru că la asemenea sume vorbim de zeci de milioane de lei. Le-am aprobat bugetul doar condiţionându-l de un plan de reducere a cheltuielilor.” În final, premierul a insistat asupra nevoii de responsabilitate în gestionarea fondurilor publice: „Trebuie să nu ne risipim banii şi orice funcţionează mai bine este un plus pentru toţi cetăţenii ţării noastre.”