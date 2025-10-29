Traiul la bloc și costurile lunare. Tot ce trebuie să știi despre întreținere și penalități

Odată cu scăderea temperaturilor și pornirea căldurii în marile orașe, proprietarii de la bloc au temeri legate de sumele pe care le vor găsi pe listele de întreținere. Modul de calcul este reglementat prin Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Administratorul adună toate cheltuielile dintr-o lună, de la facturile pentru apă și curent până la salariile personalului de serviciu sau reparațiile efectuate.

Taxa de întreținere reprezintă contribuția lunară a fiecărui proprietar la cheltuielile comune ale imobilului. În mod oficial, aceasta poartă denumirea de „cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari” și include costurile pentru apă caldă, apă rece, căldură și alte servicii necesare funcționării blocului.

Cu alte cuvinte, fiecare locatar plătește o parte din totalul cheltuielilor lunare ale clădirii, suma fiind stabilită în funcție de numărul de persoane din apartament sau de suprafața locuinței.

Fără sumele colectate lunar, scările, subsolul și lifturile nu ar mai fi curățate sau reparate, iluminatul comun s-ar opri, iar datoriile acumulate la utilități ar putea duce la debranșări. În esență, întreținerea garantează buna funcționare a vieții de zi cu zi în comunitatea de la bloc.

Calculul întreținerii este stabilit de Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Administratorul centralizează toate cheltuielile lunare, incluzând facturile la apă și energie, salariile personalului de întreținere și eventualele reparații efectuate în imobil.

Ulterior, aceste costuri se împart între proprietari după mai multe criterii. Cheltuielile comune, precum fondul de reparații sau întreținerea liftului, se calculează în funcție de suprafața apartamentului. Cele legate de salubritate se împart în funcție de numărul de persoane, iar consumurile de apă și căldură se stabilesc în baza contoarelor individuale, acolo unde acestea există, potrivit lovedeco.

Pe lângă întreținerea lunară, locatarii contribuie și la fonduri speciale, cum ar fi fondul de rulment sau cel de reparații. Aceste sume sunt folosite pentru lucrări mari, cum ar fi termoizolarea blocului, reparația acoperișului sau înlocuirea liftului.

În cazul celor care întârzie cu plata, legea permite aplicarea unor penalități de până la 0,2% pe zi din suma restantă. Dacă datoriile persistă, asociația poate apela la executor sau avocat pentru recuperarea banilor, iar costurile suplimentare se adaugă la datorie.

Chiar dacă plata întreținerii este obligatorie, proprietarii au dreptul să știe cum au fost calculate sumele afișate la avizier. Aceștia pot cere explicații, pot verifica documentele contabile și pot contesta eventualele erori.