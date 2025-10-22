Schema de fraudă din piața auto, demascată de ANAF și DNA. Prejudiciu de 29 milioane de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după anunțul ANAF și al DNA privind ancheta unei scheme de evaziune fiscală de 29 de milioane de lei din comerțul cu mașini second-hand, că „nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”. „Dreptatea se restabileşte atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă şi evaziune fiscală ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

ANAF și DNA au anunțat descoperirea unei fraude de 29 de milioane de lei în comerțul cu autoturisme second-hand, bazată pe o schemă repetată de înșelăciune. Firma implicată ar fi utilizat abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive și evitând plata taxelor datorate statului.

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabilește atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă și evaziune fiscală ajung, în sfârșit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investițiile care contează cu adevărat - în educație, sănătate și alte priorități publice”, a scris ministrul.

El a adăugat: „Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului”.

Procurorii DNA au desfășurat marți percheziții în județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, într-un dosar care vizează o presupusă evaziune fiscală.

ANAF a anunțat, printr-un comunicat de presă că, în urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei, sumă care reprezintă taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat.

„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal şi abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice şi juridice din România şi din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziţionate la rândul lor în regim de marjă, aşa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat şi plătit la bugetul de stat”, a anunțat ANAF.

Inspectorii antifraudă au mai constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu aveau un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste situații, livrările nu beneficiază de scutire, iar societatea era obligată să colecteze TVA aferentă tranzacțiilor.

„Verificările se desfăşoară în prezent în locaţii situate în judeţele Ilfov şi Prahova, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, fiecare instituţie acţionând în limitele competenţelor sale legale. Aceste controale continuă în paralel cu percheziţiile efectuate de organele de urmărire penală”, a mai transmis ANAF.