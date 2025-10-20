Fosta directoare CNCIR, trimisă în judecată de DNA pentru mită mascată în vacanțe de lux

Fosta directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Ioana Timofte, este acuzată de luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA spun că mita era disimulată în sejururi exotice în Grecia, Spania, Italia și Turcia, în valoare totală de peste 586.000 de lei și 38.000 de euro.

Direcția Națională Anticorupție a trimis în judecată, în stare de libertate, pe Ioana Timofte, fost director general al CNCIR SA, sub acuzația de luare de mită în formă continuată (zece acte materiale). Ancheta a scos la iveală o schemă de corupție prin care fosta directoare ar fi mascat primirea de foloase necuvenite sub forma unor sejururi de lux în străinătate.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021 – 2023, Ioana Timofte ar fi beneficiat, direct sau prin intermediul apropiaților, de zece vacanțe plătite de parteneri contractuali ai companiei.

Valoarea totală a acestor sejururi depășește 586.000 de lei și 39.700 de euro, iar destinațiile alese erau printre cele mai exclusiviste din Europa: Santorini, Creta, Rodos, Mallorca, Lido di Jesolo și Antalya.

În calitate de director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR SA), Ioana Timofte ar fi încheiat contracte de formare profesională cu două firme private, cu care ar fi avut o înțelegere prealabilă.

„În considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, inculpata ar fi pretins și ar fi primit, pentru sine sau pentru alte persoane, zece sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro”, se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii susțin că aceste deplasări erau prezentate ca stagii de pregătire profesională pentru angajații companiei, dar, în realitate, nu aveau loc niciun fel de cursuri.

Participanții erau trecuți formal pe listele de formare, iar pentru acoperirea urmelor erau întocmite documente și diplome false de participare. În acest fel, bugetul CNCIR era folosit pentru a finanța vacanțe în destinații turistice de lux, în numele unor „cursuri” inexistente.

DNA a mai trimis în judecată alte șase persoane – angajați ai CNCIR și apropiați ai Ioanei Timofte – pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

Aceștia ar fi beneficiat, la rândul lor, de sejururi finanțate în același mod, ajutând-o pe fosta directoare să disimuleze caracterul ilegal al deplasărilor.

„Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai CNCIR SA, sejururi organizate și plătite din bugetul companiei, care erau doar trecuți pe lista de participare”, precizează DNA.

În dosar au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor deținute de fiecare inculpat, pentru recuperarea foloaselor necuvenite.

DNA solicită confiscarea specială a contravalorii sumelor primite ca mită, estimată la echivalentul celor peste 620.000 de lei și 38.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, competență stabilită prin prisma faptului că Ioana Timofte este avocat suspendat din activitate. Procurorii cer și menținerea măsurilor asigurătorii instituite anterior.

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA) este o societate aflată în subordinea Ministerului Energiei, cu rol esențial în verificarea tehnică a echipamentelor industriale cu potențial de risc – cazane, macarale, instalații sub presiune sau lifturi.

CNCIR asigură funcționarea în siguranță a mii de echipamente utilizate în industrie, transport și sectorul energetic. Din acest motiv, funcția de director general implică gestionarea unor bugete semnificative și relații comerciale cu zeci de companii private din domeniu.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunerea menținerii sechestrului asupra bunurilor inculpaților.

Dacă va fi găsită vinovată, Ioana Timofte riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, potrivit Codului Penal pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată.

Procesul urmează să stabilească exact valoarea prejudiciului și implicarea fiecărui inculpat în mecanismul de corupție descris de procurori.