Politica

Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția

Comentează știrea
Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcțiaSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a fost suspendat din funcție și a efectuat arest preventiv într-un dosar de corupție, a anunțat că își va relua atribuțiile de primar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oprea a afirmat că orașul are nevoie de „oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității.

Vlad Oprea anunță revenirea la Primăria Sinaia după ce a fost suspendat din funcție

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a fost suspendat din funcție și a fost plasat în arest preventiv într-un dosar de corupție, a anunțat că își va relua atribuțiile de luni.

„Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna şi distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetenţă. Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii sau au doar interese personale”,  a scris Vlad Oprea.

Oprea a precizat că în ultimele luni a observat încercări de a bloca sau distorsiona activitatea Primăriei și critică ceea ce consideră lipsă de competență în anumite decizii administrative .

Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent

Vlad Oprea a fost suspendat din funcție în ianuarie în urma unei acuzații pentru luare de mită

Primarul Vlad Oprea le-a mulțumit sâmbătă celor care i-au rămas aproape pe perioada suspendării, subliniind că „binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză”. Edilul a promis că se va întoarce la activitate „cu seriozitate, transparență și încredere”.

Primăria Sinaia

Primăria Sinaia. Sursa foto: facebook

Oprea a fost suspendat din funcție la finalul lunii ianuarie, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este anchetat pentru mai multe infracțiuni. Dosarul include și acuzații privind nerespectarea autorizațiilor de construcție în Sinaia.

Vlad Oprea a avut interdicție de a-și exercita funcția de primar

Prin ordonanța care a instituit controlul judiciar, Oprea a avut interdicția de a se deplasa la sediul Primăriei Sinaia și de a-și exercita atribuțiile. Suspendarea a fost impusă în contextul anchetei în care edilul este cercetat pentru mai multe infracțiuni de corupție, cum ar fi luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, fals în declarații și spălare de bani.

Ulterior, procurorii au descins la locuința sa și au obținut arestarea preventivă, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze deciziile Primăriei, dând dispoziții viceprimarului care a preluat atribuțiile sale.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:45 - Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
16:35 - Meghan Markle se compară cu Michelle Obama. Un nou acord cu Netflix
16:23 - Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
16:13 - Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția
16:01 - Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabil
15:52 - Care este diferența dintre un crocodil și un aligator

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale