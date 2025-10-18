Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a fost suspendat din funcție și a efectuat arest preventiv într-un dosar de corupție, a anunțat că își va relua atribuțiile de primar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oprea a afirmat că orașul are nevoie de „oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității.

„Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna şi distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetenţă. Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii sau au doar interese personale”, a scris Vlad Oprea.

Oprea a precizat că în ultimele luni a observat încercări de a bloca sau distorsiona activitatea Primăriei și critică ceea ce consideră lipsă de competență în anumite decizii administrative .

Primarul Vlad Oprea le-a mulțumit sâmbătă celor care i-au rămas aproape pe perioada suspendării, subliniind că „binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză”. Edilul a promis că se va întoarce la activitate „cu seriozitate, transparență și încredere”.

Oprea a fost suspendat din funcție la finalul lunii ianuarie, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este anchetat pentru mai multe infracțiuni. Dosarul include și acuzații privind nerespectarea autorizațiilor de construcție în Sinaia.

Prin ordonanța care a instituit controlul judiciar, Oprea a avut interdicția de a se deplasa la sediul Primăriei Sinaia și de a-și exercita atribuțiile. Suspendarea a fost impusă în contextul anchetei în care edilul este cercetat pentru mai multe infracțiuni de corupție, cum ar fi luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, fals în declarații și spălare de bani.

Ulterior, procurorii au descins la locuința sa și au obținut arestarea preventivă, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze deciziile Primăriei, dând dispoziții viceprimarului care a preluat atribuțiile sale.