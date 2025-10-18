Bujduveanu cere companiei Distrigaz o abordare mai aplicată privind sigiliile de gaz după explozia din Rahova

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că săptămâna viitoare va discuta, alături de oficialii ANRE, cu reprezentanţii Distrigaz, solicitând companiei de gaze „o abordare mai directă şi mult mai aplicată” în privinţa sigiliilor montate acolo unde instalaţiile de gaz nu pot fi folosite, subliniind că acestea nu trebuie să fie doar „decorative”, ci să aibă un rol real în protejarea cetăţenilor.

Stelian Bujduveanu a declarat sâmbătă că, începând de luni, va avea o întâlnire aplicată cu reprezentanţii Distrigaz, alături de oficialii ANRE, pentru a analiza modul de aplicare şi verificare a sigiliilor la instalaţiile de gaz.

„Am discutat cu preşedintele ANRE şi, începând de luni, vom avea o discuţie aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă: aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieţi, ci doar să stopeze furtul de gaz.” a declarat Bujduveanu.

Primarul a precizat că sigiliile nu trebuie folosite doar pentru a preveni furtul de gaz, ci pentru a proteja în mod real cetăţenii.

Aceste declaraţii vin după explozia din Sectorul 5, unde echipele Distrigaz Sud Reţele au descoperit joi prezenţa gazului natural pe scara blocului afectat de explozie. Compania a sistat imediat alimentarea şi a sigilat robinetul de branşament. Vineri, după o nouă sesizare, echipajele au ajuns la bloc chiar în momentul exploziei şi au constatat că sigiliul fusese rupt.

Distrigaz Sud Reţele a precizat vineri după-amiază că robinetul de branşament, protejat de o firidă, nu a fost afectat de explozie. Compania a explicat că reluarea furnizării gazului va fi posibilă doar după îndeplinirea mai multor condiţii tehnice și de siguranță.

Bujduveanu a declarat că poliția a început să permită locatarilor accesul în clădirea avariată de explozia de vineri, pentru a-și recupera bunurile personale. Edilul a precizat că procesul se desfășoară treptat, cu însoțitori, pentru imobilele mai îndepărtate, iar autoritățile sunt alături de victime.

Primarul interimar a anunțat că a avut discuții cu prefectul Capitalei și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții pentru trimiterea unei echipe de experți care să evalueze structura blocului și să stabilească soluțiile tehnice pentru cele patru scări adiacente.

În privința relocării familiilor afectate, Bujduveanu a explicat că vor fi folosite atât locuințe proprii ale Primăriei, cât și fonduri aprobate din Fondul de Rezervă, aproape 3 milioane de lei, pentru închirierea de apartamente din piață.