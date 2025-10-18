Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Sute de oameni, consiliați psihologic

Reprezentanții Spitalului de Urgență Floreasca au anunțat că starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în explozia de vineri din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, este stabilă. Două dintre acestea au fost supuse intervențiilor chirurgicale.

Potrivit reprezentanților Spitalului de Urgență Floreasca, starea celor trei pacienți internați este stabilă, iar doi dintre aceștia au fost operați.

„Pacienții sunt stabili. Cei doi care au fost operați se recuperează după intervenția chirurgicală”, au transmis reprezentanții unității sanitare.

Aceștia au precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienții se vor externa. Ministerul Sănătății a oferit date actualizate despre starea de sănătate a pacienților internați la spitalele din București, menționând că starea generală a pacienților este stabilă, însă evoluția unor cazuri este în continuare atent supravegheată.

Adolescenta în vârstă de 17 ani, care a fost victmă a explozie, internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, este în stare critică, dar e stabilă.

O altă victimă, de 78 de ani, care a suferit arsuri, este în stare stabilă și e intubată.

Una dintre victime, de 53 de ani, a fost transportată, azi, în Austria. Este vorba despre un bărbat, care a suferit arsuri grave, pe 20% din suprafața corpului.

Ministerul Sănătății a făcut publice detalii despre starea de sănătate a victimelor exploziei din Sectorul 5. La Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca se află un bărbat de 68 de ani, operat de urgență și supus unor investigații imagistice suplimentare, sub monitorizare de specialitate.

O femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare, a avut nevoie de intervenție chirurgicală și un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, a fost internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

286 de oameni au fost evaluaţi şi consiliaţi psihologic, după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, iar 66 sunt cazaţi în unităţi hoteliere, dintre care trei sunt copii şi unsprezece vârstnici, a anunţat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Edilul a spus, într-o postare pe Facebook, că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, că echipele au desfăşurat 200 de şedinţe de consiliere psihologică, iar trei familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute.

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, la linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informaţii şi îndrumare.

Două victime au fost internate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „ Grigore Alexandrescu”. Pacient pediatric cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă, internat în secția de neurochirurgie sub supraveghere medico-chirurgicală și o pacientă pediatrică intubată și ventilată mecanic, aflată în blocul operator al secției de neurochirurgie.

Șase pacienți au fost evaluați la Spitalul Universitar de Urgență București, dintre care unul, în vârstă de 53 de ani, cu arsuri severe, se află în stare gravă și va fi transferat cu avionul SMURD la o clinică din Austria pentru tratament de specialitate, sub monitorizarea echipei medicale.. Alți patru pacienți au fost examinați și nu au necesitat internare.

La Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” au fost aduse două persoane, o pacientă de 78 de ani cu arsuri pe mai puțin de 15% din suprafața corporală, stabilă, și un bărbat de 58 de ani care a refuzat internarea după evaluarea în Unitatea de Primiri Urgențe. Toate cazurile sunt monitorizate de personalul medical specializat.

Explozia produsă vineri a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, Sector 5, iar clădirea a fost grav afectată, aflându-se în risc de prăbușire. Alte construcții din imediata apropiere, inclusiv Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, au suferit daune majore.