Explozia din Rahova. Distrigaz Sud: Robinetul de branșament sigilat nu a fost afectat de explozie

Distrigaz Sud Rețele a transmis vineri după-amiază că robinetul de branșament sigilat după oprirea alimentării nu a fost avariat în urma exploziei din Sectorul 5, fiind protejat de o firidă. „Precizăm că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie”, a anunțat Distrigaz Sud Reţele, vineri după-amiază, într-un comunicat.

Compania a anunțat vineri după-amiază că agentul de intervenție ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, după un apel primit la Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat în urma intervenției din 16 octombrie fusese rupt din cauza unei „intervenții neautorizate”.

„Precizăm că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă. Precizăm, de asemenea, că în conformitate cu legislaţia în vigoare Distrigaz Sud Reţele are obligaţia de a pune în siguranţă imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE”, a mai anunțat Distrigaz Sud Rețele.

Compania transmite că clienții au următoarele obligații:

să întrețină și să exploateze instalația de gaze naturale în condiții de siguranță;

să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalației;

să remedieze defecțiunile doar prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE;

să folosească doar aparate care respectă cerințele legale și să asigure verificarea sau repararea acestora prin firme autorizate.

Pentru ca Distrigaz Sud Reţele să reia alimentarea cu gaze pentru clienții afectați, trebuie îndeplinite două condiții:

clienții să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE, care să remedieze defecțiunile și să efectueze revizia tehnică a instalației interioare;

documentele întocmite de operatorul respectiv să fie transmise către Distrigaz Sud Rețele.

„Distrigaz Sud Reţele colaborează cu organele de anchetă prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor solicitate de acestea. Ne exprimăm încă o dată compasiunea pentru famillile victimelor”, a mai anunțat compania.

Anterior, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au afirmat că, în urma unei sesizări, echipele de intervenție au descoperit joi prezența gazului în scara blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar robinetul de branșament a fost sigilat.

Cu toate acestea, pe 17 octombrie, la ora 08:44, compania a fost din nou sesizată cu privire la prezența mirosului de gaz în același imobil. „Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, precizează Distrigaz Sud Rețele.

În urma exploziei produse vineri dimineață, trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate de urgență la spital.

Explozia a avariat fațada unui bloc din apropiere, iar elevii de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost evacuați preventiv. În prezent, Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă.