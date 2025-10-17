Un nou tip de asigurare de sănătate. Clienții au acces la tratamente în clinicile din străinătate

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group (VIG) a lansat Avantaj Global Care, o asigurare de sănătate internațională menită să le ofere românilor acces la tratamente medicale avansate în centre de excelență din întreaga lume, în cazul unui diagnostic grav.

Noul produs este conceput cu o abordare centrată pe nevoile clienților, combinând protecția financiară extinsă, suportul personalizat și accesul la medicină de ultimă generație, potrivit companiei.

Prin Avantaj Global Care, asigurații pot beneficia de tratamente pentru boli grave – de la cancer și afecțiuni cardiovasculare, până la neurochirurgie complexă și transplanturi – în centre medicale de top din întreaga lume, cu excepția SUA, Japoniei, Elveției și României.

Suma oferită prin intermediul acestui tip de asigurare de sănătate poate ajunge până la 10.000.000 de lei pe persoană, echivalentul a 2.000.000 de euro, iar indemnizația de spitalizare este de 100 de euro pe zi, pentru maximum 60 de zile.

De asemenea, asigurarea acoperă decontarea post-tratament de până la 250.000 de lei pentru medicație și controale medicale. Clienții beneficiază de un manager de caz dedicat și de o platformă digitală pentru monitorizarea întregului proces de tratament. În plus, pentru pacienții oncologici, este inclusă a doua opinie medicală internațională și profilarea moleculară personalizată, oferind astfel o abordare individualizată și de înaltă performanță a tratamentului

„Prin Avantaj Global Care oferim oamenilor certitudinea că pot conta pe cele mai bune soluții medicale, într-un domeniu unde incertitudinea e mare: sănătatea. Este un produs construit cu grijă, expertiză și înțelegere față de nevoile reale ale oamenilor – de la dorința de prevenție și acces rapid la servicii medicale, până la nevoia de sprijin concret atunci când apare ceva neașteptat”, afirmă Ștefan Stavrositu, Președinte Directorat BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

România continuă să se situeze printre țările europene cu un nivel redus de protecție financiară.

Potrivit companiei, acest produs are rolul de a oferi claritate, accesibilitate și încredere în discuțiile despre sănătate și viață, oferindu-le clienților posibilitatea de a lua decizii mai bine informate și mai sigure.

„Într-un context în care prevenția și accesul rapid la servicii medicale de calitate devin tot mai importante, o asigurare de sănătate înseamnă nu doar protecție financiară, ci și liniștea de a ști că nu ești singur atunci când ai nevoie de sprijin. Este o expresie a responsabilității personale și a grijii față de cei dragi — o investiție în echilibru, siguranță și încredere în viitor,” a explicat Ana-Maria Feodot, Manager Departament Vânzări, BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

Asigurarea Avantaj Global Care se adresează persoanelor cu rezidență în România, cu vârste între 18 și 64 de ani, și poate include și copiii asiguratului, cu vârste între 0 și 17 ani. Contractul este valabil un an, cu reînnoire automată până la 85 de ani, iar plata se efectuează lunar, în lei.

Pentru un exemplu practic, un părinte de 35 de ani și un copil de 1 an vor plăti o primă lunară totală de 233,16 lei (159,64 lei pentru părinte și 73,52 lei pentru copil). Aceasta le oferă acces la tratamente medicale de top, fără grija costurilor care pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro.

Avantaj Global Care este disponibil exclusiv prin consultanții BCR Asigurări de Viață VIG, care oferă suport complet – de la evaluarea nevoilor fiecărui client până la alegerea soluției optime de protecție.

Pentru a simplifica accesul și gestionarea asigurării, compania pune la dispoziție Portalul Clienților, o platformă online disponibilă pe www.bcrasigviata.ro, secțiunea „Ești deja client?”. Prin intermediul portalului, clienții pot accesa rapid și sigur toate polițele, pot plăti primele online fără comisioane suplimentare, verifica statusul dosarelor de daună, notifica evenimente asigurate, actualiza datele personale și afla primii despre campanii și oferte speciale.