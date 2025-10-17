Lista străzilor vizate de oprirea gazelor după explozia din Rahova

Peste o mie de locuitori din Sectorul 5 al Capitalei, din zonele în apropierea blocului afectat de explozie, au rămas fără gaze naturale. Potrivit anunțului făcut de Distrigaz Sud Rețele, alimentarea a fost oprită temporar pentru siguranța consumatorilor și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță.

Străzile vizate de sistarea alimentării cu gaze naturale în Sectorul 5 al Capitalei sunt: Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina.

„Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici situaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, a arătat sursa citată.

Potrivit Distrigaz Sud Rețele, reluarea alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați va avea loc sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor grav avariate de explozie, unde serviciul va fi restabilit după finalizarea cercetărilor autorităților competente.

Compania avertizează că, după reluarea alimentării, în cazul în care locatarii simt miros de gaze, trebuie să contacteze imediat Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperile, să evite orice scântei, să nu folosească întrerupătoarele electrice sau aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze.

Explozia puternică a avut loc într-un bloc de opt etaje din cartierul Rahova, Sector 5, București. Două etaje au fost afectate, cele mai grav avariate fiind apartamentele situate la colțul clădirii, la etajele superioare. Trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 au fost rănite și transportate la spitale cu traumatisme și arsuri. Fațada unui bloc vecin a fost deteriorată, cu materiale desprinse.

De asemenea, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat, iar zona este supravegheată de o dronă a ISU. ANRE a demarat un control la Distrigaz Sud Rețele, pentru a verifica dacă intervenția la blocul afectat a respectat prevederile legale și pentru a verifica firmele care au verificat echipamentele consumatoare de gaze. Alimentarea fusese întreruptă joi, după o sesizare, și sigilată, însă vineri, înainte de explozie, s-a constatat că sigiliul fusese rupt.