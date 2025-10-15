Evz.ro. Zeci de rezerviști din București și Ilfov, prezenți la unitățile MApN. DNA l-a trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone. Ce acuzații i se aduc

Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente consemnate, azi, 15 octombrie. DNA l-a trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone. Ce acuzații i se aduc. Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a lui Cristian Popescu Piedone, acuzat de procurori că ar fi informat, în avans, conducerea Hotelului International din Sinaia — aflat în proprietatea familiei Rușanu — despre un control iminent al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Zeci de rezerviști din București și Ilfov, prezenți la unitățile MApN pentru exerciții. Zeci de rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat la unitățile Ministerului Apărării Naționale pentru sesiuni de instruire, parte a unui exercițiu care verifică nivelul de pregătire al celor care au făcut armata.

Adio publicitate stradală pentru jocurile de noroc, dacă noul proiect legislativ se aprobă. Un proiect legislativ care se află în acest moment la Senat prevede că publicitatea stradală a jocurilor de noroc ar trebui interzisă. Asta din cauza impactului negativ pe care îl are acest tip de publicitate.

Benjamin Netanyahu a fost audiat în procesul de corupție deschis în 2020. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost audiat miercuri la Tribunalul din Tel Aviv, în cadrul amplului proces de corupție care se desfășoară de mai bine de patru ani, transmite AFP.

Alexandru Nazare, întrevedere cu reprezentantul lui Trump și Trezorierul SUA, la Washington. Ministrul a transmis că a purtat primele discuții oficiale la Washington cu membri ai administrației Trump. Ministrul Finanțelor a subliniat că România este pregătită să atragă investiții noi, menite să sprijine „dezvoltarea și creșterea competitivității economiei naționale”.

Ludovic Orban confirmă problemele din Coaliție: „Este într-o stare de disfuncționalitate”. Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a afirmat miercuri că alianța de guvernare traversează „o perioadă de disfuncționalitate evidentă”, cauzată, în opinia sa, de „egoismul partinic” manifestat de anumite formațiuni din coaliție.