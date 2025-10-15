Benjamin Netanyahu a fost audiat în procesul de corupție deschis în 2020

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost audiat miercuri la Tribunalul din Tel Aviv, în cadrul amplului proces de corupție care se desfășoară de mai bine de patru ani, transmite AFP.

Șeful Guvernului israelian a sosit la instanță zâmbind, îmbrăcat într-un costum închis și cravată roșie, însoțit de mai mulți miniștri ai Cabinetului său, huiduiți de un grup de manifestanți prezenți la fața locului.

Această nouă etapă a procesului are loc la doar două zile după eliberarea unor ostatici din Fâșia Gaza, în urma acordului intermediat de Statele Unite între Israel și Hamas, care a permis și eliberarea unor deținuți palestinieni.

Luni, președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său israelian „să-l grațieze pe Netanyahu”, inculpat de corupție, fraudă și abuz de încredere în trei dosare diferite.

Cazul principal vizează cadouri primite de familia Netanyahu, estimate la peste 260.000 de dolari, care ar fi constat în trabucuri fine, bijuterii și sticle de șampanie, oferite de miliardari cu interese politice. Procurorii susțin că în schimbul acestor atenții, premierul și soția sa, Sara Netanyahu, ar fi oferit favoruri politice și reglementări avantajoase pentru oamenii de afaceri implicați.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat că ar fi intervenit asupra presei israeliene pentru a obține o acoperire favorabilă. Ancheta a relevat discuții între premier și proprietarii unor publicații, menite să influențeze conținutul editorial în favoarea guvernului său.

Procesul, început oficial în mai 2020, a fost amânat de mai multe ori, inclusiv din cauza unor dispute procedurale și a situației politice instabile din Israel. Netanyahu a negat constant toate acuzațiile care i se aduc, susținând că este victima unei conspirații orchestrate de adversarii săi.

„Nu am comis nicio faptă ilegală. Totul este o cabală politică menită să mă înlăture de la putere”, a declarat în repetate rânduri liderul Likud.

Cu peste 18 ani la conducerea Guvernului israelian, Netanyahu deține recordul celui mai longeviv premier din istoria țării. Popularitatea sa a fost însă afectată de acuzațiile de corupție și de reforma judiciară pe care a promovat-o în 2023.

Proiectul de reformă a sistemului de justiție, inițiat de guvernul condus de Netanyahu — considerat unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului —, a declanșat una dintre cele mai ample mișcări de protest de la fondarea statului, în 1948.

Adversarii premierului acuză că măsurile propuse ar slăbi independența justiției și ar oferi executivului puteri excesive asupra instanțelor, subminând principiile statului de drept. Guvernul a fost forțat să suspende reforma abia după atacul fără precedent al Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanșat actualul război din Gaza.