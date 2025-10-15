Trump, ultimatum pentru teroriștii Hamas. Dacă nu se dezarmează, vom face noi acest lucru

Președintele american Donald Trump a declarat marți că teroriștii Hamas trebuie să se dezarmeze „sau va fi dezarmată rapid și, poate, violent”.

Afirmația a fost făcută la Casa Albă, în cadrul unei întâlniri oficiale cu președintele Argentinei, Javier Milei, și marchează o nouă etapă în discursul politic al liderului republican privind conflictul din Fâșia Gaza.

Declarațiile sale au venit după expirarea termenului de 72 de ore acordat grupării pentru returnarea tuturor ostaticilor israelieni, în baza unui acord intermediat la nivel internațional.

Declarația lui Donald Trump a venit la scurt timp după expirarea termenului de 72 de ore acordat grupării teroriste Hamas pentru returnarea tuturor ostaticilor israelieni, vii sau morți.

Termenul fusese stabilit printr-un acord intermediat de echipele de negociatori israelieni și reprezentanți ai organizației palestiniene.

„Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Și acest lucru se va întâmpla rapid și, poate, violent”, a afirmat Trump, potrivit agenției Reuters.

Într-o postare pe rețelele sociale, el a adăugat că „misiunea nu s-a încheiat”, anunțând începerea așa-numitei „Faze a doua” din planul său pentru Gaza.

Un diplomat israelian a declarat pentru publicația The Jerusalem Post că această fază vizează „demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza și crearea unui guvern palestinian temporar”. Deocamdată, însă, detaliile despre modul în care ar urma să fie pusă în aplicare această etapă nu au fost clarificate.

Acordul de eliberare a ostaticilor prevedea returnarea tuturor persoanelor reținute de teroriștii Hamas, însă luni termenul a expirat fără ca această condiție să fie îndeplinită.

Potrivit autorităților israeliene, rămășițele a 24 de ostatici decedați se află încă în custodia grupării.

Ca reacție, guvernul israelian a decis să limiteze fluxul de ajutoare umanitare care intră în Gaza, măsură criticată de unele organizații internaționale.

Echipe egiptene au intrat în teritoriu pentru a participa la căutarea resturilor umane ale ostaticilor dispăruți în timpul conflictului din ultimii doi ani.

Marți seară, gruparea teroristă Hamas a anunțat că intenționează să returneze încă patru seturi de rămășițe către Israel.

Un purtător de cuvânt al organizației a transmis că procesul este „complex din cauza haosului provocat de atacurile repetate asupra infrastructurii din Gaza”.

Posibilitatea unei dezarmări forțate a teroriștilor Hamas ridică semne de întrebare la nivel internațional. Unii analiști consideră că o astfel de acțiune ar putea amplifica tensiunile regionale și ar afecta eforturile diplomatice de stabilizare a zonei. „

„O dezarmare impusă riscă să reactiveze conflicte latente și să alimenteze noi forme de rezistență”, a declarat un expert în securitate din Tel Aviv.

Pe de altă parte, susținătorii planului lui Trump cred că eliminarea armamentului Hamas este singura cale către o pace durabilă.

În prezent, Washingtonul și Tel Avivul par hotărâte să mențină presiunea asupra grupării, în timp ce Egiptul și Iordania încearcă să medieze o soluție care să prevină o nouă escaladare.

Deși „Faza a doua” a planului Trump rămâne vag definită, declarațiile sale sugerează o abordare rapidă și potențial militară, ceea ce ar putea influența profund echilibrul de putere în Orientul Mijlociu.