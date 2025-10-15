Un cadavru predat de teroriștii Hamas Israelului nu aparține vreunui ostatic

Armata israeliană a anunțat că unul dintre cele patru corpuri predate marți seară de gruparea teroristă Hamas nu aparține niciunui ostatic israelian.

Rămășițele, aduse în Israel pentru examinare, au fost analizate la Institutul Național de Medicină Legală din Tel Aviv, unde s-a stabilit identitatea a trei dintre cei patru morți.

Incidentul amplifică tensiunile dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, la doar o zi după alte repatrieri și în contextul unui acord fragil de încetare a focului.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri dimineață de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), trei dintre cele patru corpuri au fost identificate ca aparținând lui Uriel Baruch, Tamir Nimrodi și Eitan Levi.

În cazul celui de-al patrulea, autoritățile au declarat că „nu corespunde niciunui ostatic israelian”. Declarația oficială a subliniat:

„Hamas este obligată să depună toate eforturile necesare pentru a returna corpurile ostaticilor decedați” — o formulare tradusă din comunicatul în limba ebraică.

Rămășițele au fost transportate sub escortă militară la Tel Aviv, unde experții medico-legali au efectuat analize ADN și teste antropologice.

Potrivit surselor citate de presa israeliană, rezultatele au confirmat rapid identitatea celor trei ostatici recunoscuți public, însă neconcordanțele în privința celui de-al patrulea au determinat deschiderea unei anchete suplimentare.

Guvernul israelian a reacționat dur, acuzând Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului. Ministrul Apărării, Yoav Gallant, a afirmat că „gesturile de acest tip subminează încrederea în orice proces de negociere”.

În replică, Israelul a decis reducerea la jumătate a numărului de camioane cu ajutor umanitar permise să intre zilnic în Fâșia Gaza.

În ultimele două zile, Hamas a predat în total opt corpuri: patru luni seara și alte patru marți.

Dacă primele patru au fost identificate corect, ultimele au ridicat semne de întrebare, mai ales că gruparea militantă nu a oferit, de această dată, numele celor predați.

Oficialii israelieni estimează că rămășițele a 21 de ostatici se află încă în Gaza, iar 28 de persoane declarate decedate sunt în așteptarea repatrierii.

Eroarea teroriștilor Hamas nu este un caz izolat. Într-un episod anterior, în timpul unei alte încetări a focului, gruparea a transmis corpurile despre care susținea că ar fi ale lui Shiri Bibas și ale celor doi copii ai săi.

Analizele medico-legale au dovedit ulterior că rămășițele aparțineau unei femei palestiniene neidentificate. Câteva ore mai târziu, Hamas a returnat corpurile corecte, susținând că „s-a produs o confuzie neintenționată”.

Aceste incidente ridică întrebări serioase privind acuratețea și buna credință a procesului de predare a ostaticilor.

Experți în relații internaționale atrag atenția că astfel de greșeli pot bloca complet negocierile indirecte dintre Israel și Hamas, mediate de Egipt și Qatar.

Analistul politic Amos Harel a declarat pentru Haaretz:

„Orice eroare legată de identificarea ostaticilor poate avea un efect devastator asupra oricărui progres diplomatic”.

Pe termen scurt, se așteaptă ca Israelul să intensifice presiunea militară și diplomatică pentru recuperarea celor rămași în captivitate.

Pe plan umanitar, reducerea transporturilor de ajutor spre Gaza riscă să agraveze criza alimentară și sanitară deja existentă.

Comunitatea internațională cere ambelor părți să respecte acordurile și să colaboreze pentru repatrierea completă a ostaticilor și a rămășițelor acestora.