Teroriștii Hamas i-au enervat pe cei din Autoritatea Palestiniană cu execuțiile în stradă

Autoritatea Palestiniană a invocat legea într-un comunicat dur, acuzând mișcarea teroristă Hamas de „execuții pe teren” comise recent în Fâșia Gaza.

Declarația, transmisă marți seara prin agenția oficială WAFA, cere tragerea la răspundere a celor implicați și subliniază că astfel de fapte încalcă principiile fundamentale ale dreptului palestinian și internațional.

Reacția vine într-un moment tensionat, în care războiul și blocada din Gaza accentuează tensiunile dintre cele două entități palestiniene.

Președinția Autorității Palestiniene a declarat că „condamnă cu fermitate execuțiile recente comise de Hamas în Fâșia Gaza, care au curmat viețile a zeci de cetățeni în afara cadrului legii și fără procese echitabile”.

Potrivit comunicatului, aceste acte reprezintă „crime odioase care nu pot fi justificate sub nicio formă”.

Documentul oficial descrie incidentele ca pe „o încălcare flagrantă a drepturilor omului” și „o gravă atingere adusă statului de drept”, afirmând că ele reflectă „determinarea mișcării de a-și impune autoritatea prin forță și teroare, într-un moment în care locuitorii din Gaza îndură suferințele războiului, distrugerii și asediului”.

Un consilier al președinției, citat de agenția WAFA, a declarat:

„Restabilirea ordinii nu poate veni decât prin respectarea legii și prin funcționarea instituțiilor legitime”.

În același comunicat, Autoritatea Palestiniană a cerut „încetarea imediată a acestor încălcări”, protejarea civililor și inițierea de acțiuni legale împotriva celor implicați, „în cadrul legii și al sistemului judiciar palestinian legitim”.

Deși nu a fost menționat un număr exact al persoanelor executate, surse locale au indicat că victimele ar fi fost acuzate de colaborare sau de furturi comise în timpul conflictului. Gruparea teroristă Hamas nu a emis încă o reacție oficială la aceste acuzații.

WAFA a precizat că responsabilitatea pentru sancționarea crimelor aparține doar instanțelor recunoscute legal și că orice altă formă de pedeapsă reprezintă o abatere de la normele internaționale.

Potrivit comunicatului, execuțiile extrajudiciare „subminează credibilitatea eforturilor palestiniene de a obține recunoaștere și sprijin internațional pentru o justiție transparentă”.

Într-o parte a declarației, președinția așa zisului stat Palestina a reafirmat că Fâșia Gaza „este parte integrantă a Statului”, subliniind că restabilirea legii și a instituțiilor legitime în teritoriu este singura cale de a pune capăt haosului.

„Doar prin justiție, răspundere și respect pentru demnitatea poporului palestinian putem reconstrui încrederea publică”, se arată în comunicat. „Supremația legii trebuie să înlocuiască dominația forței.”

Autoritatea Palestiniană a acuzat gruparea teroristă Hamas că acțiunile sale „dăunează intereselor supreme ale poporului palestinian” și oferă „pretexte ocupației”, împiedicând reconstrucția și adâncind diviziunile interne.

În timp ce situația din Gaza rămâne fragilă, apelul la lege și responsabilitate pare să fie un pas strategic al Autorității Palestiniene pentru recâștigarea legitimității și pentru reafirmarea controlului asupra teritoriului.

În lipsa unui răspuns clar din partea teroriștilor Hamas, tensiunile politice și instituționale dintre cele două entități continuă să crească, iar comunitatea internațională privește cu îngrijorare posibilele consecințe ale acestui nou conflict de autoritate.