Corpurile a patru ostatici uciși de teroriștii Hamas au ajuns în Israel

Armata israeliană (IDF) a confirmat marți seara că a preluat în custodie corpurile a patru ostatici eliberate de Comitetul Internațional al Crucii Roșii în Gaza City.

Acestea au fost transportate la Institutul Național de Medicină Legală din Abu Kabir, unde urmează procedurile de identificare.

Evenimentul, marcat de discreție și tensiune, vine pe fondul negocierilor fragile dintre Israel și gruparea teroristă Hamas privind returnarea tuturor persoanelor dispărute în urma atacului din 7 octombrie 2023.

Potrivit unui comunicat emis de IDF, Crucea Roșie este în posesia corpurilor celor patru ostatici dintr-un spațiu privat din centrul orașului Gaza, înainte de a le preda autorităților israeliene în noaptea de marți spre miercuri.

Nici teroriștii Hamas, nici Forumul Familiilor de Ostatici și Dispăruți nu au publicat identitatea celor patru persoane, menținând un nivel ridicat de confidențialitate.

Un oficial israelian, citat de The Jerusalem Post, a declarat că alte patru corpuri urmează să fie predate miercuri noapte:

„Procesul este lent și extrem de dureros pentru familii. Totuși, orice pas spre aducerea acasă a celor pierduți contează enorm.”

În același timp, Poliția Israelului a confirmat la ora 1:15 dimineața sosirea corpurilor la institutul medico-legal, unde echipe specializate efectuează teste ADN pentru identificare.

Predarea celor patru trupuri survine la scurt timp după ce guvernul israelian a decis reducerea livrărilor de ajutor umanitar către Fâșia Gaza și închiderea temporară a punctului de trecere Rafah.

Măsura a fost descrisă de surse oficiale drept un răspuns la refuzul grupării teroriste Hamas de a returna toate corpurile ostaticilor uciși.

Un alt oficial israelian, citat de postul N12, a afirmat:

„Hamas nu a tratat condițiile încetării focului cu seriozitate. Doar în ultimele ore au început să caute în mod activ corpurile celor dispăruți.”

Conform surselor, doar patru dintre cele 24 de rămășițe ale ostaticilor promise au fost returnate până acum. Familiile celor dispăruți, printre care și cea a lui Tamir Nimrodi, au declarat pentru presa locală că nu au primit încă nicio informare oficială privind soarta rudelor lor.

Într-un comunicat transmis miercuri dimineață, Forumul Familiilor de Ostatici și Dispăruți a cerut o întâlnire urgentă cu șeful Statului Major al IDF, generalul Eyal Zamir.

Reprezentanții familiilor au criticat faptul că acordul mediat internațional nu este respectat integral.

„Este inacceptabil ca IDF să continue implementarea înțelegerii cât timp gruparea teroristă Hamas o încalcă flagrant, iar cei dragi ai noștri rămân încă în Gaza,” se arată în comunicat.

În paralel, un raport al postului Al Arabiya menționa eforturile autorităților egiptene de a identifica locurile unde s-ar putea afla rămășițele celorlalți ostatici.

Situația, spun experții, poate avea efecte semnificative asupra negocierilor regionale și asupra climatului politic din Orientul Mijlociu.

Analistul israelian Yaron Ben-David a explicat pentru Kan News: