Charlie Kirk, premiat postum cu Medalia Prezidențială a Libertății de Donald Trump
- Andreea Răzmeriță
- 15 octombrie 2025, 16:51
Preşedintele Donald Trump i-a acordat, marţi, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, onorând astfel activistul conservator decedat și introducându-l „în lista adevăraţilor eroi americani”, potrivit CNN.
Donald Trump l-a onorat pe Charlie Kirk cu Medalia Prezidențială a Libertății
Erika Kirk, văduva lui și actualul director executiv al Turning Point USA, a primit premiul în numele soțului său în timpul unei ceremonii în Rose Garden, marcând ziua de naștere a lui Kirk, care ar fi împlinit 32 de ani.
Donald Trump a subliniat că Kirk va fi amintit ca un „martir al adevărului și libertății”. Un asistent militar a prezentat medalia, explicând că distincția recunoaște curajul și implicarea lui Kirk în promovarea valorilor conservatoare și mobilizarea tinerilor alegători.
Medalia oferită de Trump este cea mai înaltă distincție civilă din SUA
Trump a menționat că, deși tocmai revenise dintr-o călătorie în Orientul Mijlociu, nu ar fi ratat momentul pentru nimic în lume. Erika Kirk a mulțumit președintelui pentru că a făcut din eveniment o prioritate, chiar în contextul procesului de pace internațional.
Medalia Prezidențială a Libertății este cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite, acordată pentru contribuții remarcabile la securitatea națională, pacea mondială sau alte eforturi publice și private semnificative. Prin acordarea postumă a medaliei, Donald Trump a recunoscut influența lui Kirk în politica americană și dedicarea sa față de valorile conservatoare.
Trump a condamnat asasinarea lui Donald Kirk
La eveniment au participat vicepreședintele JD Vance, a doua doamnă Usha Vance, procurorul general Pam Bondi, secretarul apărării Pete Hegseth și directorul FBI Kash Patel, precum și mai mulți membri ai Cabinetului. Erika Kirk a mulțumit personal vicepreședintelui și soției sale pentru sprijinul acordat la transportul rămășițelor lui Kirk de la Salt Lake City.
În discursul său, Donald Trump a condamnat asasinarea lui Kirk, calificând-o drept „un act de crimă oribil, atroce, demonic”.
Erika Kirk a vorbit despre curajul, credința și „inima de slujitor” a soțului său, afirmând că, dacă ar fi fost momentul potrivit, Kirk ar fi candidat la președinție doar pentru binele țării. Ceremonia s-a încheiat cu interpretarea piesei „Amazing Grace”, iar Erika Kirk l-a îmbrățișat pe Trump în timp ce ținea medalia.
