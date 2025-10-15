Charlie Kirk, premiat postum cu Medalia Prezidențială a Libertății de Donald Trump

Preşedintele Donald Trump i-a acordat, marţi, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, onorând astfel activistul conservator decedat și introducându-l „în lista adevăraţilor eroi americani”, potrivit CNN.

Erika Kirk, văduva lui și actualul director executiv al Turning Point USA, a primit premiul în numele soțului său în timpul unei ceremonii în Rose Garden, marcând ziua de naștere a lui Kirk, care ar fi împlinit 32 de ani.

Donald Trump a subliniat că Kirk va fi amintit ca un „martir al adevărului și libertății”. Un asistent militar a prezentat medalia, explicând că distincția recunoaște curajul și implicarea lui Kirk în promovarea valorilor conservatoare și mobilizarea tinerilor alegători.

Trump a menționat că, deși tocmai revenise dintr-o călătorie în Orientul Mijlociu, nu ar fi ratat momentul pentru nimic în lume. Erika Kirk a mulțumit președintelui pentru că a făcut din eveniment o prioritate, chiar în contextul procesului de pace internațional.

Medalia Prezidențială a Libertății este cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite, acordată pentru contribuții remarcabile la securitatea națională, pacea mondială sau alte eforturi publice și private semnificative. Prin acordarea postumă a medaliei, Donald Trump a recunoscut influența lui Kirk în politica americană și dedicarea sa față de valorile conservatoare.

La eveniment au participat vicepreședintele JD Vance, a doua doamnă Usha Vance, procurorul general Pam Bondi, secretarul apărării Pete Hegseth și directorul FBI Kash Patel, precum și mai mulți membri ai Cabinetului. Erika Kirk a mulțumit personal vicepreședintelui și soției sale pentru sprijinul acordat la transportul rămășițelor lui Kirk de la Salt Lake City.

În discursul său, Donald Trump a condamnat asasinarea lui Kirk, calificând-o drept „un act de crimă oribil, atroce, demonic”.

Erika Kirk a vorbit despre curajul, credința și „inima de slujitor” a soțului său, afirmând că, dacă ar fi fost momentul potrivit, Kirk ar fi candidat la președinție doar pentru binele țării. Ceremonia s-a încheiat cu interpretarea piesei „Amazing Grace”, iar Erika Kirk l-a îmbrățișat pe Trump în timp ce ținea medalia.