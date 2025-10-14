Trump și Xi, pe cale să se întâlnească la APEC, în ciuda tensiunilor

Relația comercială dintre Statele Unite și China joacă un rol central în politica globală, iar relația comercială apare deja din prima frază într-o nouă evoluție: potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, președintele Donald Trump rămâne pe traiectoria pentru a se întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, chiar dacă tensiunile comerciale s-au intensificat recent, potrivit Reuters.

Această decizie reflectă o tentativă de detensionare diplomatică într-un moment în care piețele globale reacționează și lanțurile de aprovizionare riscă perturbări semnificative.

Declarația lui Bessent vine după ce China a adoptat noi controale asupra exporturilor de elemente de pământuri rare, măsuri considerate de Washington ca provocatoare.

Bessent afirmă că a existat o comunicare „substanțială” între cele două state în weekend și că sunt planificate discuții la nivel de personal tehnic în cursul săptămânii, în contextul reuniunilor Băncii Mondiale și FMI de la Washington.

El a adăugat: „tariful de 100% nu trebuie să aibă loc”

China, între timp, și-a justificat noile restricții, susținând că exporturile de materiale critice care includ elemente de pământuri rare trebuie supuse unor licențe chiar și dacă firme externe nu sunt implicate direct.

Washingtonul a respins aceste cerințe de licență și caută suport din partea aliaților europeni, Indiei și altor democrații asiatice.

Trump amenințase cu impunerea unui tarif de 100% asupra bunurilor chineze exportate în SUA, începând cu 1 noiembrie, ca răspuns la noile controale ale Beijingului.

Această amenințare a generat vânzări intense pe piețele bursiere — în special indicele S&P 500 a suferit una dintre cele mai mari scăderi într-o singură zi de la începutul anului.

Pe de altă parte, Bessent a subliniat că Statele Unite au capacitatea de a riposta și că s-au purtat discuții cu aliați:

„China este o economie de tip comandă și control. Nu vor să ne comande sau controleze.”

Ca răspuns, China a calificat amenințarea tarifară a lui Trump drept hipocrită și a acuzat Statele Unite de dublu standard.

În context financiar, dolarul a înregistrat o revenire pe piețele valutare, pe măsură ce investitorii au pariat pe detensionare.

Impactul pe termen lung al acestei relații comerciale reînnoite între SUA și China poate fi profund. Dacă întâlnirea dintre Trump și Xi va avea loc, ar putea reprezenta un moment de cotitură în încercarea de a reduce escaladarea disputei comerciale.

Perspectiva unei detensionări ar putea calma piețele, reface încrederea investitorilor și reduce presiunile asupra lanțurilor de aprovizionare globale.

Totodată, în plan regional, Coreea de Sud, gazda summitului APEC, se poziționează ca punct strategic pentru dialogul dintre marile puteri ale Asiei.

O decizie pozitivă privind întâlnirea ar putea declanșa discuții în lanț cu țări asiatice influențate de competitivitatea exporturilor de materiale critice.

Dacă, în schimb, tensiunile continuă, riscul este extinderea războiului comercial la sectoare tehnologice, auto și energie.

Pe plan global, conflictul asupra controlului exporturilor de materiale critice ar putea accentua anxietatea legată de securitatea lanțurilor de aprovizionare, ceea ce determină ţările dependente de aceste resurse să reconsidere partenerii strategici.

De asemenea, parteneriatele regionale și alianțele comerciale ar putea fi testate de cereri de sprijin reciproc, mai ales din partea democrațiilor asiatice și europene care au deja relații economice ample cu China.