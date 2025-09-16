Scott Bessent a afirmat că SUA nu vor impune tarife Chinei pentru petrolul rusesc

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat luni că administrația Trump nu intenționează să aplice tarife adiționale asupra produselor chinezești pentru a descuraja achizițiile de petrol rusesc de către China, exceptând situația în care și țările europene vor institui taxe semnificative similare împotriva Chinei și Indiei, potrivit Reuters.

Bessent a subliniat că țările europene trebuie să contribuie mai activ la reducerea veniturilor Rusiei din petrol și la încheierea conflictului din Ucraina.

El a afirmat că administrația americană se așteaptă ca europenii să își îndeplinească partea de responsabilitate și că nu va acționa mai departe fără sprijinul acestora, răspunzând la întrebarea dacă SUA vor introduce tarife asupra produselor chinezești în legătură cu petrolul rusesc, după ce președintele Donald Trump a aplicat taxe suplimentare de 25% pentru importurile din India.

În discuțiile purtate cu oficialii chinezi la Madrid, Bessent a subliniat că SUA au impus deja tarife asupra produselor indiene și că președintele Trump a încurajat țările europene să aplice taxe între 50% și 100% asupra importurilor din China și India pentru a reduce veniturile Rusiei din petrol.

Bessent a criticat faptul că unele state europene continuă să cumpere petrol rusesc sau produse petroliere rafinate din India, provenite din țiței rusesc achiziționat la prețuri reduse. El a afirmat că, dacă Europa ar impune tarife secundare semnificative pentru cumpărătorii de petrol rusesc, războiul s-ar putea încheia în 60–90 de zile, diminuând astfel principalul venit al Moscovei.

Șeful Trezoreriei a declarat că tarifele aplicate importurilor indiene au adus „progrese substanțiale” în discuțiile cu New Delhi, iar marți va avea loc o nouă rundă de negocieri între cele două țări.

El a precizat că SUA sunt pregătite să colaboreze cu statele europene pentru sancțiuni mai stricte împotriva companiilor petroliere ruse și pentru utilizarea parțială a activelor suverane înghețate, inclusiv pentru garantarea unor împrumuturi către Ucraina.