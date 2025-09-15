UE sau Rusia, alegerea strategică a Republicii Moldova

Vreme de decenii, energia a fost atât o gură de oxigen, cât și o vulnerabilitate pentru Republica Moldova, arată o analiză a EUToday. Spre deosebire de vecinii săi europeni, Republica Moldova nu a avut resurse energetice interne semnificative, ceea ce a făcut-o puternic dependentă de gazele naturale și petrolul rusesc.

Această dependență nu numai că a modelat peisajul economic al Moldovei, dar a influențat în mod repetat procesul său decizional politic, adesea în detrimentul suveranității naționale.

Levierul energetic al Rusiei este binecunoscut. Prin controlul ofertei și al prețurilor, Moscova a folosit în mod repetat energia ca instrument geopolitic.

Creșterile bruște ale prețurilor la gaze, amenințările cu întreruperea livrărilor și destabilizarea deliberată a unor regiuni cheie - cum ar fi Transnistria - au creat un sentiment persistent de incertitudine în Khisinev.

Chiar și atunci când există rute de aprovizionare alternative, motivele politice adesea prevalează asupra logisticii. În timpul crizei energetice de iarnă din 2024-2025, de exemplu, în ciuda rutelor disponibile prin Ucraina, suspendarea de către Rusia a livrărilor de gaze către Transnistria a generat tensiuni care au pus presiune pe guvernul pro-european al Moldovei și au evidențiat riscurile unei dependențe excesive de un singur furnizor.

Ofertele de la Moscova vin cu condiții. Prețurile la gaze sunt rareori determinate de piață; în schimb, ele reflectă loialitatea politică sau interesele imediate ale Rusiei.

Astăzi, gazele pot fi accesibile; mâine, tarifele ar putea crește vertiginos sau livrările pot fi oprite complet. Această imprevizibilitate are un cost real: limitează libertatea politică a Moldovei, încetinește creșterea economică și amenință stabilitatea socială.

Pe scurt, dependența energetică de Rusia limitează capacitatea Moldovei de a-și construi un viitor independent.

UE prezintă un model complet diferit - unul bazat pe stabilitate, concurență și diversificare. Ofertele energetice europene includ: acces la aprovizionarea cu gaze din mai multe state membre ale UE, integrarea cu rețelele europene de electricitate, investiții în surse de energie regenerabilă și lanțuri de aprovizionare diversificate.

Spre deosebire de Moscova, UE funcționează pe baza unor reguli previzibile. Furnizorii multipli și piețele competitive asigură că niciun actor unic nu poate dicta termenii, promovând securitatea și planificarea pe termen lung.

În plus, finanțarea UE sprijină construcția de noi linii electrice, proiecte de energie verde și asistență de urgență în perioade de criză.

În timpul iernii grele din 2024-2025, de exemplu, intervenția UE a contribuit la stabilizarea aprovizionării cu energie în Transnistria, când Rusia a suspendat livrările de gaze.

Accesul la energie nu este pur și simplu o chestiune tehnică - acesta stă la baza însăși fundamentului unei economii moderne.

Energia fiabilă permite întreprinderilor să funcționeze, fabricilor să funcționeze, investitorilor să se angajeze și lucrătorilor să câștige salarii stabile. Aceasta susține serviciile publice, dezvoltarea infrastructurii și creșterea economică generală.

Alegând UE, Moldova câștigă mai mult decât electricitate și căldură. Își câștigă independența energetică, reziliența economică și suveranitatea politică.

Reduce vulnerabilitatea la presiunea externă și își consolidează capacitatea de a continua reforme, de a atrage investiții și de a se integra cu piața europeană mai largă.

Moldova se află la o răscruce decisivă. Alegerea este clară: să continue să se bazeze pe un singur furnizor de energie, determinat politic, sau să adopte un model de transparență, concurență și stabilitate pe termen lung.

Calea către o Moldovă sigură, prosperă și independentă trece prin Bruxelles, nu prin Moscova.

Energia înseamnă putere. Iar cu UE, viitorul Republicii Moldova este mai luminos, mai sigur și mai suveran.