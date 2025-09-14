Băsescu: România a investit 20 de ani în Moldova, acum decizia aparține cetățenilor

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România ar putea pierde investițiile realizate în Republica Moldova în ultimele două decenii și ar deveni vecină cu o țară condusă de un guvern prorus, dacă partidele antieuropene ar câștiga alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie.

„România a făcut ce a trebuit pentru Republica Moldova, iar acum este rândul cetățenilor să păstreze calea proeuropeană la votul de pe 28 septembrie”, a declarat Băsescu, subliniind rolul decisiv al votului pentru menținerea parcursului european.

Fostul președinte a amintit că România a acordat aproximativ 1,5 milioane de pașapoarte cetățenilor moldoveni, dintre care un milion lucrează în prezent în Europa „ca cetățeni purtători de pașaport și cetățenie română”.

Traian Băsescu a enumerat și alte forme de sprijin oferite de România: burse pentru circa 10.000 de studenți anual și finanțări nerambursabile pentru diverse proiecte din Republica Moldova. În plus, fostul președinte a amintit proiectele de conectare la gaze și energie electrică, care au consolidat integrarea infrastructurii celor două țări.

„Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a afirmat Băsescu, la un post TV, precizând că în opinia sa votul diasporei va fi decisiv pentru menținerea opțiunii pro-europene.

Băsescu a mai declarat căvotul moldovenilor din străinătate a jucat un rol cheie și în alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu. „Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă”, a explicat fostul președinte.

El a adresat un apel cetățenilor moldoveni și români care lucrează în Europa, îndemnându-i să voteze în favoarea partidului pro-european, pentru a asigura continuitatea parcursului european al Republicii Moldova.