Politica

Băsescu: România a investit 20 de ani în Moldova, acum decizia aparține cetățenilor

Comentează știrea
Băsescu: România a investit 20 de ani în Moldova, acum decizia aparține cetățenilorSursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România ar putea pierde investițiile realizate în Republica Moldova în ultimele două decenii și ar deveni vecină cu o țară condusă de un guvern prorus, dacă partidele antieuropene ar câștiga alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie.

„România a făcut ce a trebuit pentru Republica Moldova, iar acum este rândul cetățenilor să păstreze calea proeuropeană la votul de pe 28 septembrie”, a declarat Băsescu, subliniind rolul decisiv al votului pentru menținerea parcursului european.

Fostul președinte a amintit că România a acordat aproximativ 1,5 milioane de pașapoarte cetățenilor moldoveni, dintre care un milion lucrează în prezent în Europa „ca cetățeni purtători de pașaport și cetățenie română”.

Traian Băsescu: Este rândul moldovenilor să-și facă treaba

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video

Traian Băsescu a enumerat și alte forme de sprijin oferite de România: burse pentru circa 10.000 de studenți anual și finanțări nerambursabile pentru diverse proiecte din Republica Moldova. În plus, fostul președinte a amintit proiectele de conectare la gaze și energie electrică, care au consolidat integrarea infrastructurii celor două țări.

Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie

„Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a afirmat Băsescu, la un post TV, precizând că în opinia sa votul diasporei va fi decisiv pentru menținerea opțiunii pro-europene.

Rolul diasporei în alegerile din Moldova

Băsescu a mai declarat căvotul moldovenilor din străinătate a jucat un rol cheie și în alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu. „Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă”, a explicat fostul președinte.

El a adresat un apel cetățenilor moldoveni și români care lucrează în Europa, îndemnându-i să voteze în favoarea partidului pro-european, pentru a asigura continuitatea parcursului european al Republicii Moldova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
23:36 - Băsescu: România a investit 20 de ani în Moldova, acum decizia aparține cetățenilor
23:24 - Regina Maria, eroii români și legenda Fetei Moarte. Poveștile neștiute din Valea Cașinului
23:14 - Ponta, despre miniștrii USR din Guvern: Deciziile lor afectează românii și investițiile
22:52 - Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
22:41 - Băsescu despre drona rusă: A fost o greșeală că nu s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale