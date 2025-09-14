Alegerile din Moldova. Băsescu: Putin și ai lui pot fi la granița României

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au loc pe 28 septembrie, un scrutin considerat strâns, în care forțele politice pro-europene se află în competiție directă cu partidele pro-ruse.

Rezultatul alegerilor ar putea fi influențat în mod semnificativ de votul cetățenilor moldoveni din diaspora, care reprezintă peste un milion de persoane cu drept de vot și cetățenie română, conform declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu.

Fostul președinte a transmis că rezultatul alegerilor va avea implicații asupra securității României. „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! În Republica Moldova, bătălia pentru câștigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă”, a scris Băsescu pe Facebook.

El a mai precizat că votul diasporei ar putea determina direcția procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și menținerea securității la frontiera de est a României.

Băsescu a mai scris că cetățenii moldoveni care trăiesc și muncesc în statele UE pot influența rezultatul scrutinului, așa cum s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale anterioare. „Viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora”, a precizat el.

Ulterior, în replică la un comentariu care califica afirmațiile sale drept „povești de adormit nepoții”, Traian Băsescu a menționat: „Poate dumneavoastră nu știți cum se poartă rușii cu vecinii. Să știți că în principiu îi cam invadează. Iar dacă nu credeți, vedeți Georgia, vedeți Cecenia sau poate vă uitați la televizor și vedeți ce bună vecinătate au cu Ucraina”.