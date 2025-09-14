Politica

Alegerile din Moldova. Băsescu: Putin și ai lui pot fi la granița României

Comentează știrea
Alegerile din Moldova. Băsescu: Putin și ai lui pot fi la granița RomânieiTraiam Băsescu Sursa: Gabriel Petrescu | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au loc pe 28 septembrie, un scrutin considerat strâns, în care forțele politice pro-europene se află în competiție directă cu partidele pro-ruse.

Rezultatul alegerilor ar putea fi influențat în mod semnificativ de votul cetățenilor moldoveni din diaspora, care reprezintă peste un milion de persoane cu drept de vot și cetățenie română, conform declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu.

Previziunile lui Traian Băsescu despre Putin

Fostul președinte a transmis că rezultatul alegerilor va avea implicații asupra securității României. „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! În Republica Moldova, bătălia pentru câștigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă”, a scris Băsescu pe Facebook.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursa foto: x.com

El a mai precizat că votul diasporei ar putea determina direcția procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și menținerea securității la frontiera de est a României.

Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk

Alegeri în Republica Moldova. Diaspora și impactul asupra scrutinului

Băsescu a mai scris că cetățenii moldoveni care trăiesc și muncesc în statele UE pot influența rezultatul scrutinului, așa cum s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale anterioare. „Viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora”, a precizat el.

Ulterior, în replică la un comentariu care califica afirmațiile sale drept „povești de adormit nepoții”, Traian Băsescu a menționat: „Poate dumneavoastră nu știți cum se poartă rușii cu vecinii. Să știți că în principiu îi cam invadează. Iar dacă nu credeți, vedeți Georgia, vedeți Cecenia sau poate vă uitați la televizor și vedeți ce bună vecinătate au cu Ucraina”.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:50 - Cele mai nereușite emisiuni din România. Promisiuni mari, audiențe mici
12:41 - Fiul secret al Prințului Laurent al Belgiei. Asemănarea dintre ei este izbitoare
12:32 - Cod galben de vânt puternic în șase județe. Zonele cu ploi torențiale
12:23 - Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în joc
12:15 - Agresorul de pe Tinder, prins abia după doi ani. Și-a înscenat moartea
12:02 - Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale