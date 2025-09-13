Vladimir Putin deschide porțile Rusiei. A simplificat programul de relocare

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care modifică programul de relocare în Federația Rusă. Potrivit documentului, cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului se pot muta în Rusia fără a fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse. Informația a fost relatată de NewsMaker.

Pentru a intra în program, cei interesați trebuie să dețină o diplomă obținută după 1 septembrie 1991, eliberată de o instituție de învățământ din afara Rusiei unde predarea s-a făcut în limba rusă, sau de o filială externă a unei universități ruse.

Decretul extinde și lista beneficiarilor, incluzând persoanele născute sau stabilite anterior în regiunile ucrainene controlate de Rusia: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Programul de relocare funcționează încă din 2006 și, din 2013, nu are limită de timp. Cu toate acestea, în 2024 a fost înregistrat cel mai scăzut nivel de participare din ultimii 14 ani – doar 31.700 de persoane au aplicat.

Acesta prevedea că străinii care luptă pentru armata rusă în Ucraina pot solicita cetățenia pentru ei și pentru familiile lor, cu condiția să prezinte un contract semnat pe o perioadă de cel puțin un an.

Prin noile modificări, Kremlinul încearcă să atragă mai mulți cetățeni din statele ex-sovietice și din teritoriile ocupate, pentru a consolida demografia și resursele umane din Federația Rusă.

Datele oficiale arată că interesul pentru programul de relocare a scăzut semnificativ după declanșarea invaziei din Ucraina. În ciuda facilităților oferite, numărul celor care au ales să se stabilească în Rusia în 2024 a fost cel mai mic din ultimul deceniu și jumătate.

Măsura recentă vizează tocmai această problemă, oferind acces mai ușor cetățenilor din Moldova, Belarus, Kazahstan și Ucraina, dar și locuitorilor din zonele ocupate de armata rusă.

Programul de relocare a fost lansat în 2006 de Federaţia Rusă ca un mecanism prin care cetăţeni din fostele republici sovietice sau persoane cu legături istorice şi culturale cu Rusia puteau să se stabilească permanent pe teritoriul acesteia. În 2013, programul a devenit nelimitat, fără termen de expirare, ceea ce a demonstrat intenţia Moscovei de a atrage constant noi rezidenţi. În mod tradiţional, participanţii beneficiau de sprijin financiar, locuri de muncă garantate şi facilităţi în procesul de obţinere a cetăţeniei ruse.

Totuşi, regulile erau mai stricte decât par la prima vedere. Una dintre condiţiile esenţiale pentru acceptarea în program era cunoaşterea limbii ruse, cerinţă care trebuia dovedită prin examene sau certificate oficiale. De asemenea, aplicanţii erau selectaţi pe baza unor criterii economice şi demografice, fiind prioritizaţi cei dispuşi să se mute în regiuni considerate deficitare de populaţie. În contextul războiului din Ucraina, interesul pentru acest mecanism a scăzut semnificativ, iar în 2024 numărul participanţilor a atins cel mai mic nivel din ultimii 14 ani – doar 31.700 de persoane.