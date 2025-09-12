„Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin

Un avion doborât ar putea deveni următoarea mare tragedie aviatică a Europei, avertizează experții, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și au fost neutralizate cu sprijinul avioanelor NATO.

Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, o alianță occidentală a fost nevoită să intervină direct în apărarea teritoriului său împotriva tehnicii militare a Kremlinului.

Incidentul readuce în atenție fragilitatea siguranței aeriene și spectrul unui accident – sau chiar atac deliberat – asupra aviației civile.

La începutul lunii septembrie 2025, Polonia a confirmat că până la patru drone rusești au fost interceptate și distruse de avioane poloneze și NATO.

Acțiunea s-a desfășurat în estul țării, aproape de granița cu Ucraina și Belarus, zone deja marcate de intensificarea conflictului.

Aeroporturile din Varșovia (Chopin și Modlin), dar și cele din Rzeszów și Lublin, au fost închise temporar, iar unele curse au fost redirecționate către vestul țării.

Operatorii aerieni, inclusiv compania poloneză LOT și transportatori low-cost precum Wizz Air, au anunțat întârzieri și anulări de zboruri.

Deși nimeni nu a fost rănit, episodul a evidențiat pericolul ca un avion civil să fie confundat cu o țintă militară sau prins accidental într-un schimb de focuri.

„Acesta este un semnal de alarmă pentru toată Europa”, a spus expertul în securitate aeriană Eric Schouten.

Cel mai cunoscut caz recent rămâne Malaysia Airlines MH17, un Boeing 777 doborât de o rachetă rusească deasupra Ucrainei în iulie 2014. Toți cei 298 de oameni aflați la bord au murit, inclusiv 196 de cetățeni olandezi și 38 de australieni.

În 2022, o instanță olandeză i-a condamnat în lipsă pe trei bărbați – doi ruși și un ucrainean – pentru implicarea lor în tragedie.

În 2025, după 11 ani de dispute diplomatice, Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) a declarat oficial Rusia responsabilă. Kremlinul a respins verdictul, numindu-l „scandalos”.

În ianuarie 2020, un avion al companiei Ukraine International Airlines a fost doborât din greșeală de apărarea antiaeriană iraniană, la scurt timp după decolarea din Teheran.

Toți cei 176 de pasageri și membri ai echipajului au murit. Autoritățile iraniene au recunoscut că aparatul a fost confundat cu o rachetă de croazieră.

Conform firmei de consultanță Osprey Flight Solutions, din 2001 până astăzi au fost șase cazuri de avioane comerciale doborâte accidental, plus alte trei „aproape-accidente”.

Cel mai recent a avut loc pe 25 decembrie 2024, când un avion al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan. Oficialii de la Baku au acuzat apărarea aeriană rusă de tragedie, care a ucis 38 de oameni.

Pentru operatorii aerieni, un avion doborât nu înseamnă doar o tragedie umană, ci și un dezastru financiar și reputațional. În urma incidentului din Polonia, mai multe companii au început să-și reevalueze rutele:

Zborurile ar putea fi deviate spre vest, ocolind complet granițele cu Rusia, Belarus și Ucraina.

Unele companii iau în calcul operarea doar pe timp de zi , pentru a minimiza riscul de confuzii radar.

, pentru a minimiza riscul de confuzii radar. Piloții sunt instruiți să transporte rezervă suplimentară de combustibil, anticipând posibile rute de ocolire.

Eurocontrol, agenția europeană de coordonare a traficului aerian, avertizează că spațiul aerian al Europei devine tot mai congestionat, în condițiile în care zone vaste rămân închise: Rusia, Ucraina, dar și porțiuni din Orientul Mijlociu și Africa.

Polonia a reacționat dur, prin vocea premierului Donald Tusk, care a declarat că Europa este „mai aproape de război decât oricând după al Doilea Război Mondial”.

Statele Unite, Marea Britanie și Germania au transmis sprijin deplin pentru Polonia și au reiterat articolul 5 al Tratatului NATO – care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva întregii alianțe.

Dar întrebarea rămâne: ce se întâmplă dacă un avion civil este doborât de Rusia, fie accidental, fie intenționat, deasupra teritoriului NATO?

Un asemenea scenariu ar declanșa nu doar o criză umanitară, ci și una geopolitică majoră. În joc ar fi viețile a sute de pasageri, dar și credibilitatea alianței în fața unui act de agresiune.

Impactul psihologic al unui avion doborât este uriaș. Tragediile aviatice mobilizează emoții colective intense, cu imagini șocante difuzate la nivel global.

În cazul MH17, reacția publică a determinat ani de anchete și procese, iar închiderea spațiului aerian ucrainean a afectat întreaga industrie.

În Polonia și statele vecine, oamenii trăiesc deja cu anxietatea zilnică a conflictului. Un atac asupra unui avion civil ar putea genera presiune publică imensă pentru escaladarea militară și ar eroda încrederea în siguranța călătoriilor aeriene.

Surse din industria asigurărilor aviatice citate de Reuters confirmă că evenimentele din Polonia sunt urmărite „foarte atent”. Dacă incursiunile rusești se repetă, companiile de asigurări ar putea:

să crească primele pentru zborurile care traversează Europa de Est,

să impună limitări sau chiar excluderi pentru acoperirea incidentelor de tip „avion doborât”,

să determine companiile aeriene să reducă zborurile în regiune, ceea ce ar afecta conectivitatea economică a Europei Centrale și de Est.

Experții recomandă mai multe soluții:

Crearea unor coridoare aeriene speciale, strict monitorizate, în apropierea frontierelor de conflict. Cooperare sporită între NATO și Eurocontrol, pentru a furniza în timp real informații despre riscurile din spațiul aerian. Dotarea aeronavelor comerciale cu sisteme de alertă militară capabile să diferențieze un avion civil de o dronă sau rachetă. Diplomație activă, prin presiuni asupra Moscovei de a limita operațiunile aeriene în proximitatea frontierelor NATO.

Totuși, după cum arată precedentele istorice, niciun sistem nu poate elimina complet riscul unui avion doborât atunci când tensiunile militare ating cote maxime.

Incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost, deocamdată, controlată. Dar mesajul este clar: Europa trăiește cu spectrul unei tragedii aviatice similare cu MH17 sau cu alte cazuri dramatice.

Un avion doborât ar schimba radical cursul conflictului, ar pune NATO în fața unei decizii istorice și ar zgudui industria aeriană globală. Fiecare zi în care drone și rachete traversează granițe înseamnă o nouă loterie a siguranței.

Europa, pasagerii și companiile aeriene se află acum într-o permanentă cursă contra-cronometru pentru a preveni următoarea tragedie.