Sondaj surpriză în Republica Moldova: Un partid ar putea obține majoritatea parlamentară la 28 septembrie

Republica Moldova. După ce rezultatele mai multe sondaje au arătat că niciunul din candidaţii la alegerile parlamentare din 28 septembrie nu va acumula voturi suficiente pentru o majoritate parlamentară, un sondaj recent arată că un partid are şanse.

Este vorba despre Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat la guvernare. Formaţiunea ar putea obţine aproape jumătate din sufragii. Astfel, la redistribuirea mandatelor, PAS ar obține majoritatea voturilor.

Datele se regăsesc într-un sondaj intern, realizat de Institutul Republican Internațional (IRI), la comanda autorităților de la Washington. Sondajul a fost făcut public de Deschide.MD .

Sondajul a fost realizat în perioada 12–27 august, pe un eșantion de 1 217 respondenți. Acesta nu include opțiunile de vot ale cetățenilor R. Moldova din regiunea transnistreană și din diaspora. Marja de eroare este de +/-2,8%.

Potrivit sondajului IRI, circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Astfel, pentru PAS ar vota 39% dintre respondenții deciși. Pentru blocul „Patriotic”, format din partidele pro-ruse PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, ar vota 22%.

Menţionăm că rezultatele sondajului anterior au arătat că PAS şi blocul „Patriotic” ar putea obţine acelaşi scor la alegeri. Blocul prorus devansând puţin partidul de la guvernare.

Pentru Blocul „Alternativa” ar putea vota 10 la sută din cetăţenii cu drept de vot. Rezultatele sondajului anterior au arătat că acest candidat este la limita pragului electoral sau chiar ar putea să nu-l treacă.

Deşi rezultatle sondajelor de până acum au arătat că Partidul Nistru al lui Renato Usatîi va ajunge în următorul Parlament, potrivit rezltatelor obţinute de IRI formaţiunea nu ar trece pragul de reprezentare de 5% pentru partide. Partidului fostului primar al municipiului Bălţi ar putea obţine patru la sută din sufragii.

Nici partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, afiliate lui Ilan Şor, dacă ar fi participat la alegeri, nu ar fi obţinut mai mult de 4 % din sufragii.

Pentru partidul „Democraţia Acasă”al lui Vasile Costiuc şi-ar da votul 2 % din alegători.

Ceilalţi candidaţi nu vor ridica mai mult de 1% din sufragii.

În plină campanie electorală, internetul din Moldova a devenit o adevărată „piață a sondajelor politice”, avertizează Asociația Promo-LEX. Organizația a semnalat cel puțin zece cazuri de sondaje neautorizate, realizate de platforme obscure sau site-uri anonime, menite să influențeze percepția alegătorilor prin chestionare fără rezultate verificate și fără identificarea finanțatorilor.

„Observatorii Promo-LEX au identificat cel puțin 10 cazuri de sondaje neautorizate, venind din surse neidentificate, fără date privind cheltuielile suportate. Acestea pretind că studiază opiniile cetățenilor, dar de fapt reprezintă un instrument de manipulare”, au precizat reprezentanții organizației.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, CEC a autorizat 13 sondaje de opinie realizate de opt entități diferite. Promo-LEX atrage atenția că autoritățile trebuie să investigheze sursele sondajelor neautorizate și să aplice sancțiuni corespunzătoare pentru a proteja integritatea procesului electoral.