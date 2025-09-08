Politica Alegeri pe muchie de cuțit. Cine intră în Parlament și cine rămâne pe dinafară







Republica Moldova. Patru entități politice ar obține mandate parlamentare, dar aproape 30% dintre alegători sunt indeciși. Cel puțin așa artă datele sondajului iData realizat în perioada 20 august – 3 septembrie. Blocul Patriotic al Socialiștilor și PAS sunt la egalitate în intențiile de vot, în timp ce alte formațiuni trec cu greu pragul electoral.

Astfel, potrivit cercetării, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ar acumula 36% din intențiile de vot. Acesta fiind urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 34,7%. Alte formațiuni care ar depăși pragul electoral sunt Partidul „Partidul Nostru”, cu 8,4%, și Blocul Alternativa, cotat cu 7,9%.

Restul formațiunilor politice și blocurilor electorale se situează sub pragul minim. Partidul Social-Democrat European – 2,7% și Partidul „Democrația Acasă” – 1,2%, în timp ce alte formațiuni ar obține sub 1% din intențiile de vot.

Pragul minim de reprezentare este de 7% pentru un bloc electoral, 5% pentru un partid politic și 2% pentru un candidat independent. Astfel, potrivit sondajului iData, Blocul Electoral Patriotic ar obține 42 de mandate, PAS – 40, Partidul lui Renato Usatîi – 10, iar Mișcarea Alternativa a lui Ion Ceban – 9 mandate.

Sondajul iData mai indică și opțiunile cetățenilor în materie de politică externă și dezvoltare a Republicii Moldova. Astfel, 32,4% susțin unirea cu România, iar 23,4% aderarea la NATO. În același timp, 42,9% resping apropierea de Rusia și Uniunea Economică Euroasiatică, în timp ce 49,3% o susțin.

Întrebați despre calea de dezvoltare a statului, 24,7% consideră că viitorul Republicii Moldova este exclusiv în Uniunea Europeană, 10,3% optează pentru Uniunea Euroasiatică, iar 41,9% preferă un parcurs independent. Totodată, 18,8% susțin o politică de echilibru, cu colaborare atât cu UE, cât și cu Rusia, fără aderarea la vreun bloc.

În plină campanie electorală, internetul din Moldova a devenit o adevărată „piață a sondajelor politice”, avertizează Asociația Promo-LEX. Organizația a semnalat cel puțin zece cazuri de sondaje neautorizate, realizate de platforme obscure sau site-uri anonime, menite să influențeze percepția alegătorilor prin chestionare fără rezultate verificate și fără identificarea finanțatorilor.

„Observatorii Promo-LEX au identificat cel puțin 10 cazuri de sondaje neautorizate, venind din surse neidentificate, fără date privind cheltuielile suportate. Acestea pretind că studiază opiniile cetățenilor, dar de fapt reprezintă un instrument de manipulare”, au precizat reprezentanții organizației.

Sondajele de opinie sunt strict reglementate în perioada electorală. Potrivit regulamentului CEC privind organizarea și desfășurarea sondajelor și exit-pollurilor, fiecare cercetare trebuie să fie autorizată. Dreptul de a comanda sau finanța sondaje îl au doar competitorii electorali, persoane juridice înregistrate în țară sau cetățenii simpli, care trebuie să înștiințeze Comisia Electorală Centrală. Cererea trebuie să includă datele privind identitatea executantului și finanțatorului, lista întrebărilor și alte informații menite să asigure transparența.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, CEC a autorizat 13 sondaje de opinie realizate de opt entități diferite. Promo-LEX atrage atenția că autoritățile trebuie să investigheze sursele sondajelor neautorizate și să aplice sancțiuni corespunzătoare pentru a proteja integritatea procesului electoral.