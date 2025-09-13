Războiul comercial dintre UE și SUA ia amploare. Marea modificare cerută de Parlamentul European

Tensiuni majore între UE și SUA, la nivel comercial. Oficialii Parlamentului European facă presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie. O situație complicată, care ar putea să dea naștere la noi tensiuni, într-o perioadă în care Uniunea încearcă să stabilească o normalizare a relațiilor cu administrația lui Donald Trump.

Eurodeputații pun presiune și cer introducerea unei clauze de caducitate, care ar limita durata reducerilor tarifare pentru bunurile industriale americane şi pentru ajustarea taxelor pentru anumite produse. Comisia Europeană, Executivul comunitar, care a negociat acordul din luna iulie, a transmis cererile statelor membre săptămâna aceasta, au precizat sursele.

Acordul între Uniunea Europeană şi SUA a introdus un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, în timp ce blocul a fost de acord să elimine taxele pentru bunurile industriale americane. Aproape toate grupurile parlamentare au criticat termenii acordului, despre care au spus că sunt dezechilibrați.

Presiunile parlamentarilor europeni pentru rectificări ar putea să încetinească ratificarea acordului şi ar putea pune în pericol întregul acord. Comisia consideră acordul drept esenţial pentru restabilirea legăturilor cu Casa Albă. Dar și pentru deschiderea drumului pentru o cooperare mai largă în domeniul securităţii şi energiei.

Săptămâna aceasta, comisarul european pentru Comerţ, Maros Sefcovic, le-a transmis eurodeputaţilor de la Strasbourg că Executivul comunitar este pregătit să colaboreze cu Parlamentul pentru îmbunătăţiri. „Se pot găsi soluţii constructive. Acordul ar putea fi îmbunătăţit. Dar haideţi să fim rezonabili, haideţi să fim responsabili şi haideţi să lucrăm într-un mod care să nu desfiinţeze acordul”, a spus Sefcovic.

Eurodeputaţii şi oficialii au declarat că scopul nu este blocarea acordului, ci obţinerea de modificări înainte de a-şi da acordul. Membrii Parlamentului European şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la lista de peste 400 de produse care au fost incluse în zona tarifelor punitive de 50% pentru metale.