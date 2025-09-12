Întâlnire istorică la Vatican între Papa Leon al XIV-lea și președinta Republicii Moldova

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, în ultima zi a vizitei sale de lucru în Italia. Șefa statului a avut, totodată, și o întrevedere la Secretariatul de Stat cu Cardinalul Pietro Parolin.

Maia Sandu a coborât dintr-o limuzină neagră și a fost întâmpinată de Cardinalul Parolin, considerat adesea „premierul de facto” al Vaticanului. Acesta fiind îmbrăcat în sutană neagră, prinsă la brâu cu o eșarfă purpurie, culoarea ierarhiei clerului catolic. Președinta a purtat o rochie de dantelă neagră, respectând protocolul audiențelor papale. În timp ce Papa a apărut în habit alb, completat de o pelerină purpurie.

Despre agenda întâlnirii, Președinția de la Chișinău a transmis înaintea vizitei un comunicat succint, în termeni diplomați, menționând intenția de a discuta și despre „valorile creștine”. Audiența acordată de Papa Leon al XIV-lea a fost una privată, nu o vizită de stat formală, formatul standard al diplomației pontificale pentru întrevederile cu șefii de stat și de guvern.

„Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun. Cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, se arată în comunicatul oficial.

În ultimele săptămâni, Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe președintele Israelului, Isaac Herzog (4 septembrie). Anterior, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe vicepreședintele SUA, JD Vance.

Ca mulți alți lideri politici, Maia Sandu a mers la Vatican însoțită de membri ai familiei. Deși Președinția nu a anunțat din timp componența delegației, o fotografie a serviciului de presă al Vaticanului o surprindă pe șefă însoțită de mama și sora sa, alături de consiliera pentru politică externă, Olga Roșca.

Președinta moldoveană a efectuat între 10 și 12 septembrie a doua sa vizită oficială în Italia de la preluarea mandatului. În cursul acesteia, ea s-a întâlnit cu prim-ministra Giorgia Meloni și cu președintele Senatului italian, Ignazio La Russa.

Italia găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități ale diasporei moldovene, peste 100 de mii de persoane, potrivit statisticilor oficiale.

Tradiția audiențelor papale impune femeilor portul culorii negre - așa cum se poate vedea clar în toate fotografiile cu audiențe papale.

Există și excepții notabile: anumite musafire se pot prezenta în alb. Numele oficial al acestei derogări este franțuzesc: Le privilège du blanc, literalmente „privilegiul albului”, și este acordat aproape exclusiv capetelor încoronate.

În prezent, doar câteva femei ar putea merge la Vatican în alb, printre ele fiind regina Sofia și nora ei Letizia (Spania) sau Marea Ducesă de Luxemburg.